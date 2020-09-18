70 مبادرة لـ«تنمية المجتمع بأبوظبي»

ناصر الجابري (أبوظبي)

أنجزت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، مجموعة من المستهدفات، ضمن محاور عملها الرئيسية، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، بما يسهم في تحقيق الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع بمختلف مراحلهم العمرية.

ووفقاً لتقرير إحصائي للدائرة عن النصف الأول من عام 2020، قدمت الدائرة وعبر القطاع الاجتماعي في الإمارة 70 مبادرة مختلفة تناولت جوانب التوعية والتفاعل مع المجتمع ومبادرات الدعم والمساهمات، إلى جانب مبادرات استهدفت الأسر المستفيدة والمستحقة للدعم الاجتماعي، مع باقة متنوعة من الخدمات لضمان استمرارية الأعمال.

وتضمنت المبادرات، مجموعة من حملات التوعية، إلى جانب مبادرات تفاعلية مرتبطة بالمجتمع، فضلاً عن مبادرات الدعم والمساهمات، التي لاقت تفاعلاً كبيراً من جميع الأفراد والجهات، بما يعكس مفهوم المسؤولية المجتمعية، والحرص على الآخرين خاصة خلال فترة التحديات المجتمعية الراهنة.

ويعد برنامج «معاً نحن بخير»، إحدى أبرز المبادرات التي تم إطلاقها، والذي يعتبر المشروع الأول للصندوق الاجتماعي لهيئة معاً، ويعمل بدوره على تمكين المجتمع من المشاركة في مواجهة التحديات الاجتماعية في أبوظبي، باعتباره قناة حكومية رسمية لتلقي المساهمات من المجتمع لمواجهة التحديات الاجتماعية الملحة، وتوجيه المساهمات الواردة لدعم المتضررين.

ومن جهته، وضمن محور مساهمات دور العبادة، أشارت الدائرة إلى وجود العديد من المنجزات والمشاركات التي قامت بها دور العبادة لغير المسلمين في الإمارة، انطلاقاً من روابط التسامح والأخوة واللحمة المجتمعية التي يتميز بها المجتمع، وتجسيداً لمبادئ التكاتف والترابط التي تجمع مختلف الفئات والشرائح، خلال العام الجاري.

وقدمت دور العبادة في أبوظبي 98 متطوعاً، لتقديم الدعم للعمالة خلال فترة التحديات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، كما شارك 80 متطوعاً ضمن برنامج «معاً نحن بخير»، لتقديم سبل الدعم اللازمة للمتأثرين من الجائحة، كما بلغ مجموع المساهمات المالية التي قدمتها دور العبادة نحو 100 ألف درهم، فيما تم نشر 20 مقطع توعية بلغات مختلفة لتعريف الشرائح المجتمعية بالإجراءات الاحترازية الصحية الحالية، وأهمية الالتزام بالقرارات الصادرة عن الجهات المعنية.

وشهد النصف الأول، إطلاق العديد من الاستطلاعات والاستبيانات، والتي تتبع أقصى معايير المنهجية العلمية في تحديد مستلزمات واحتياجات المجتمع، والتي يتم من خلالها تحديد السياسات المطلوبة والاستراتيجيات، لتعزيز منظومة خدمات القطاع الاجتماعي وبقية القطاعات، والارتقاء بمستوى جودة الحياة في الإمارة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة والتطلعات والتوقعات المجتمعية من الجهات الحكومية.

وعملت الدائرة عبر مجموعة من الأدوات العلمية لتحديد التحديات المستقبلية، من أجل الحصول على قراءات تتناسب مع الظروف، ورفعها لصناع القرار وكافة الشركاء من الجهات المختصة، التي تعمل جنباً إلى جنب في تنمية القطاع الاجتماعي، وذلك من أجل الوقوف على احتياجات أفراد المجتمع.

استبيانات

أطلقت الدائرة استبيان الحياة في ظل كورونا واستبيان الحياة ما بعد كورونا واستبيان العمال، والتي شهدت تسجيل أكثر من 100 ألف مشارك من مختلف الجنسيات في الإمارة، بما ساهم في إطلاق 13 مبادرة للدعم المجتمعي والمساهمات، وإطلاق 13 مبادرة تفاعلية أخرى مع المجتمع، إضافة إلى تحديد 15 مبادرة تستهدف الفئات المستفيدة من الدعم خلال الفترة الراهنة، ونشر 29 حملة توعية. وشهد استبيان الحياة ما بعد كورونا مشاركة أكثر من 47 ألف شخص من أفراد المجتمع، فيما شارك نحو 50 ألف شخص ضمن استبيان الحياة في ظل كورونا، حيث حددت الاستبيانات عدداً من التوجهات المجتمعية الرئيسية، من بينها 3 محددات تتمثل في وجود الثقة في إجراءات الجهات المعنية خلال فترة أزمة فيروس كورونا المستجد، والتفاؤل بسرعة التعافي من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، إضافة إلى وجود الشعور بالمسؤولية المجتمعية لتعزيز الجهود الحالية.