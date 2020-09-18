17 مليون درهم من «التكافل الاجتماعي» بشرطة دبي

دبي (الاتحاد)

قال اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي، إن الصندوق قدم مساعدات مادية بقيمة 16 مليوناً و867 ألف درهم منذ عام 2018 وحتى منتصف العام الجاري، لموظفي شرطة دبي من المدنيين والعسكريين الذين تعرضوا لأزمات إنسانية وصحية وحالات طوارئ استدعت تقديم العون والمساعدة لهم ليتمكنوا من تجاوزها.

وأكد الاستمرار في تطوير آليات عمل الصندوق وتوسيع نطاقه باعتماد حالات إنسانية أكثر من حيث الكم والنوع، إلى جانب تعزيز التواصل مع القطاعات الشرطية.

وقال العقيد الدكتور أحمد المنصوري، أمين عام الصندوق، إن الصندوق قدم مساعدات إلى 1781 موظفاً عسكرياً ومدنياً منذ 2018 وحتى منتصف العام الجاري.