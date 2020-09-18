الثقة باللقاح الإماراتي تتزايد

عبدالله أبو ضيف (القاهرة)

أوضح الدكتور وليد عباس زاهر، المدير التنفيذي للأبحاث بشركة G42 والمسؤولة عن تطوير اللقاح والإشراف على الأبحاث السريرية في الإمارات ومصر والبحرين والأردن بالتعاون مع شركة «سينوفارم» الصينية، أن المشاركة الدولية في التجارب تأتي كخطوة إيجابية وفعالة لنجاح الدراسة في المنطقة، وذلك، بعد أن نجحت الشركة بتدشينها الدراسة في الإمارات والبحرين والأردن وإلحاق أكثر من 35 ألف متطوع حتى اليوم طبقاً للممارسات الجيدة للدراسات السريرية المطبقة عالمياً. على طريق استهداف مشاركة 45 ألف متطوع لخروج نتائج يمكن البناء عليها للوصول إلى المرحلة الرابعة للقاح كوفيد- 19.

وقالت الدكتور هبة والي، رئيس الشركة القابضة للأمصال واللقاحات «فاكسيرا» في مصر، إن وجود الإمارات من خلال شركة G42 يمثل طمأنينة ومأمونية كبيرة لاستخدام اللقاحات في التجارب السريرية الجارية في مصر الآونة الأخيرة، خاصة مع التجارب السابقة التي نجحت فيها الصين، ومن ثم الشراكة تبعث على الدعوة لمزيد من المشاركة من المبحوثين في مصر على سبيل المثال كما حدث في الدول الثلاث الذين سبقوها.

وأضافت لـ«الاتحاد» أن التجارب الحالية نهائية قبل الوصول للمرحلة الرابعة والمختصة بالتوزيع للقاح وبدء استخدامه فعلياً، حيث يبدأ التقييم بعد أكثر من 6 أسابيع من بدايتها في مصر، ومن ثم تظهر النتائج بعد 60 يوماً وهو ما سيتم تقييمه من منظمة الصحة العالمية لإشارة البدء في المرحلة الرابعة من التجارب والخاصة بالتوزيع على المواطنين.

وكانت الإمارات أجازت الاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا، وإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملاً مع مصابي الفيروس من الطواقم الصحية، لتوفير الأمان لهم وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.

وبدأت الإمارات تجارب على لقاح لفيروس كورونا منتصف شهر يوليو الماضي، وهو لقاح أنتجته شركة الأدوية الصينية «سينوفارم»، وجرت التجارب بإشراف دائرة الصحة في أبوظبي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.