إنقاذ بريطاني في صحراء «مرغم» بدبي

دبي (وام)

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ، بالتنسيق مع عمليات شرطة دبي، أمس، مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمصاب بريطاني الجنسية «36 عاماً» في صحراء «مرغم» التابعة لإمارة دبي.

جاء ذلك بعد تلقي بلاغ من غرفة عمليات شرطة دبي يفيد بوجود شخص مصاب في الحوض وكسر في الرجل ولا يقوى على الحركة، إثر تعرضه لحادث بدراجته النارية في صحراء «مرغم».

وتمكن فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ بعد التدقيق على الموقع بوساطة الأنظمة العملياتية المساعدة، ‎وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ، من إخلاء المصاب إلى مستشفى الشيخ راشد لتلقي العلاج اللازم، مع ضمان مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة الخاصة بفيروس «كورونا» المستجد.