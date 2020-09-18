مسار لفحص سائقي المركبات الثقيلة برأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

اعتمدت إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة رأس الخيمة، مساراً جديداً لعملية اختبار السائقين المتقدمين للحصول على رخصة قيادة المركبات الثقيلة «الحافلات والشاحنات» بهدف تعزيز الأمن والسلامة المرورية في طرق وشوارع الإمارة.

وقال العقيد راشد الزعابي، مدير الإدارة بالإنابة، أن المسار الجديد يبدأ من مبنى (بو الحصا) فحص المركبات الثقيلة الكائن خلف مبنى المرور الرئيس باتجاه دوار «شكراً محمد بن زايد»، ومنه إلى الدوار الكائن بالقرب من مدارس الإمارات الوطنية بمنطقة الظيت، ومن ثم العودة بنفس المسار إلى مكان الانطلاق.