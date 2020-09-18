بروتوكول صحي لتنظيم المناسبات الاجتماعية في ظل «كورونا»

أبوظبي (وام)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بروتوكول تنظيم المناسبات الاجتماعية في ظل انتشار فيروس «كوفيد - 19».

ويهدف البروتوكول إلى ضمان أقصى معايير الوقاية، ولتطبيق الإجراءات الوقائية الموصى بها من قبل الجهات الصحية في الدولة.

ووضع البروتوكول عدداً من الضوابط عند إقامة عقد القران والمناسبات العائلية الأخرى، ومضمونها أن يقتصر الحضور على أقارب الدرجة الأولى من العائلتين بشرط ألا يتعدى العدد الإجمالي للحضور 10 أشخاص. ويفضل القيام بالفحص الطبي قبل 24 ساعة من موعد المناسبة، كما يمنع إقامة البوفيه، ويفضل استخدام الأواني والأكواب ذات الاستخدام الواحد للأكل والشرب، وتطهير الأسطح والمرافق باستمرار وتوفير المطهرات.

وشددت الوزارة والهيئة على الالتزام بالإجراءات الوقائية وضرورة تطبيقها في المناسبات، وأكدتا أن الجهات المعنية ستلتزم بمراقبة المناسبات الاجتماعية ومخالفة من لا يلتزم بها.

وتتضمن تلك الإجراءات التباعد الاجتماعي، بترك مسافة بين كل شخص وآخر لا تقل عن مترين، ومراقبة الأعراض من خلال التنبيه بعدم الحضور في حال الشعور بأعراض تنفسية أو حمى، وتجهيز غرفة عزل في حال الاشتباه بحالة إصابة بعدوى «كوفيد - 19»، كما تتضمن الإجراءات الوقائية التوعية بطرق انتشار المرض، وغسل الأيدي وآداب العطاس والسعال، بالإضافة إلى حث الأشخاص ذوي الأمراض المزمنة وكبار السن على عدم الحضور للمناسبة.

كما تطرقت الوزارة والهيئة في البروتوكول إلى الإجراءات الوقائية الموصى بها أيضاً في الجنائز والصلاة عليها، وركزا على ضرورة ارتداء الكمامات للعاملين في المقابر، وتطهير الأدوات المستخدمة قبل وبعد الانتهاء من دفن المتوفى، والالتزام بغسل الأيدي بشكل دوري، وفي حال عدم توفر المياه، يمكن الاعتماد على مطهرات معتمدة تحتوي على ما لا يقل عن 60 - 80% من الكحول.

الجنائز

تتضمن الإجراءات في تشييع الجنائز ألا يتعدى عدد الحضور للجنازة 10 أشخاص، وتقليص عدد المسؤولين عن الحفر إلى شخصين، وتقليص عدد حاملي الجنازة ليتراوح بين 4 إلى 8 أشخاص، كما يجب على العمال في المقبرة الإفصاح عند الشعور بأية أعراض تنفسية وتجنب حضور الجنازة، بالإضافة إلى نشر الملصقات التوعوية المتعلقة بـ«كوفيد - 19» عند بوابة المقبرة، وتوعية أقارب المتوفى عن الإجراءات الوقائية. ونوهت الوزارة والهيئة إلى ضرورة حضور مشرفين من الجهات المختصة للتأكد من عدم خرق الاشتراطات الصحية بالمقابر، وحضور رجال الأمن لمنع التزاحم ومنع تجاوز عدد الحضور المقرر.