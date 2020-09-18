لائحة إجراءات احترازية بشأن مراكز «السبا»

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لائحة الإجراءات الاحترازية بشأن مراكز «السبا» في المنشآت الفندقية من فئة 5 نجوم، وأكدت الدائرة على جميع الضيوف والموظفين الالتزام بتلك الإجراءات وفي جميع الأوقات، وقالت بحسب تغريدة على حساب المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي في «تويتر»: «دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي تصدر لائحة الإجراءات الاحترازية لمراكز السبا في المنشآت الفندقية من فئة 5 نجوم. ويجب على جميع الضيوف والموظفين والمقاولين الالتزام بتلك الإجراءات في جميع الأوقات أثناء التواجد في المراكز، حرصاً على صحة وسلامة المجتمع».