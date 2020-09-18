4 إجراءات يمكن للمدارس اتباعها في حال عدم دفع الطالب الرسوم

دينا جوني (دبي)

أعطت هيئة المعرفة والتنمية البشرية إدارات المدارس الخاصة بدبي الحق في وقف الطالب عن الدراسة لمدة ثلاثة أيام في حال امتناعه عن تسديد الرسوم خلال العام الدراسي الجاري، سواء كان التعليم داخل المدرسة أو عن بعد.

فقد حددت الهيئة في التحديث المطروح لعقد ولي الأمر والمدرسة الخاصة، أربع طرق يمكن لإدارات المدارس الخاصة بدبي اتباعها في حال عدم دفع الرسوم للعام الدراسي 2020-2021.

وقالت إن الإدارة المدرسية تحتفظ بحقها في توقيف الطالب عن الدراسة لمدة لا تزيد عن 3 أيام في الفصل الدراسي باستثناء أيام الامتحانات، وبعدم قبول التحاق الطالب في المدرسة للعام الدراسي التالي، وعلى المدرسة توثيق حالات التأخر في الدفع من خلال إصدار رسائل تنبيه لولي الأمر. وكذلك عدم إصدار تقرير عن التقدّم الدراسي لهذا الطالب وإحالة القضية إلى هيئة المعرفة والتنمية البشرية، بالإضافة إلى عدم إصدار شهادة الانتقال إلى مدرسة أخرى. وبالرغم من أن عقد ولي الأمر والمدرسة يتجدد تلقائياً للطلبة المسجلين في المدرسة، إلا أن الهيئة أضافت ملحقاً إليه هذا العام، مما سيوفر معلوماتٍ وافية لولي الأمر حول النموذج الذي ستتبعه المدرسة في تقديم خدماتها التعليمية في العام الدراسي الجديد، علاوةً على معرفة الأمور التي يجب القيام بها لضمان سلامة الأبناء في المدرسة، إلى جانب أهم التحديثات التي طرأت على العقد في أقسامه المختلفة.

ولفتت الهيئة إلى أنه لطالما كان الحفاظ على صحة الطلبة وسلامتهم في مقدمة أولوياتها، ولذلك فهي تعمل عن قُرب مع المدارس والجهات الحكومية الأخرى لضمان حماية الطلبة لدى عودتهم إلى المدرسة.

ومما جاء في ملحق العقد للعام الدراسي 2020-2021، أنه على الرغم من عدم فرض أي رسوم إضافية، يتعيّن على ولي الأمر دفع رسوم الامتحانات الخارجية الإلزامية التي تحددها الجهة المسؤولة عن الامتحان الخارجي، ولا يحق للمدرسة فرض أية زيادة على هذه الرسوم. وبالنسبة للطلبة المستجدين، فيجب ألا تتعدى رسوم التسجيل نسبة 10 في المئة من قيمة الرسوم المدرسية السنوية، و5 في المئة للطلبة المسجلين أو 500 درهم إماراتي.