«الصحة»: 97,469 فحصاً تكشف 865 إصابة جديدة بكورونا و673 حالة شفاء

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد المؤدي لمرض كوفيد-19 والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراء 97,469 فحصاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 865 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة. وبذلك، يبلغ مجموع الحالات المسجلة 83,433 حالة.

كما أعلنت الوزارة وفاة مصاب وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وبذلك، يبلغ عدد الوفيات في الدولة 403 حالات.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفى، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الجسدي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة شفاء 673 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 72,790.