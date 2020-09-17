مجلس شرطة أبوظبي يشيد بنجاح الإمارات في مواجهة كورونا

أبوظبي (الاتحاد)- عقدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مجلساً افتراضياً بعنوان «تكاتف المجتمع في مواجهة فيروس كورونا»، وركز على نتائج التكاتف المجتمعي في الحد والوقاية من عدوى الفيروس، وذلك ضمن جهودها التوعوية، بالتعاون مع مختلف الجهات المجتمعية والصحية في الدولة.

وأثنى المشاركون على نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل التكاتف بين القيادة الرشيدة والمجتمع بجميع فئاته، في السيطرة على عدوى الفيروس والحد من آثاره السلبية، الذي عانت منه العديد من دول العالم.

وتحدث الإعلامي علي سنجل، والذي أدار المجلس، عن قيام الدولة مع بداية تطبيق الإجراءات الاحترازية، بوضع خطة متكاملة للسيطرة على عدوى الفيروس، وبث الطمأنينة بين أرجاء المجتمع، والتي أكدت عليها مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن ( الجميع مسؤول عن الجميع ) وكلمة ورسالة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعاه الله: ( لا تشلون هم )، وأكدت أن الحكومة وأجهزتها التنفيذية متكاتفة مع المجتمع، ككل، قبل بداية الأزمة.

وقالت الدكتورة فريدة الحوسني - المتحدث الرسمي للقطاع الصحي في الدولة، إن الشركاء الرئيسيين في مواجهة فيروس كورونا كانوا على قدر عالٍ من الوعي والحرص والاهتمام والتعاون المشترك، وخاصة في ظل تواجد جائحة لا توجد لها طرق علاجية وإنما وقائية، لافتة إلى اهتمام الدولة بتوفير الخدمات الصحية بشكل متكامل ودون أي عقبات للمجتمع، وتبديد أي مخاوف حولها.

وتطرقت المهندسة عزة سليمان - عضو المجلس الوطني سابقاً - إلى النموذج الفريد لإدارة الأزمة بالدولة، تجسيداً لحكمة القيادة الرشيدة في مواجهة مختلف التحديات والمعوقات وحماية السكان، مثمنة التعاون بين كافة القطاعات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع، والذي يعد بمثابة نقطة انطلاقة لوعي مجتمعي ككل، ولفتت إلى الآثار الإيجابية للشفافية الحكومية في تحقيق الأهداف ومواجهة الجائحة.

وأشادت العقيد ثريا الهاشمي - مدير إدارة الخدمات الطبية بشرطة أبوظبي - بالتعاون الوثيق بين الجهات الشرطية والجهات الحكومية المعنية، لمواجهة هذه الأزمة، والذي أسهم في خلو مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية من أي حالة لفيروس كورونا، كما قامت شرطة أبوظبي بتوفير أدوات الحماية الشخصية لمنتسبيها خلال الأزمة، من خلال متابعتها الحثيثة والدقيقة، واستحدثت مركبة متنقلة لعمل فحوص مجانية للفيروس، بالتعاون مع دائرة الصحة.

وأثنى العقيد الدكتور حمود سعيد العفاري - مدير إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة أبوظبي بالمجلس - مؤكداً أنه يمثل أحد جهود التوعية في مواجهة فيروس كورونا، مؤكداً أهمية تكاتف المجتمع، باعتباره الطريق الوحيد لمواجهة الفيروس، والداعم للدولة وأجهزتها التنفيذية في هذا الشأن.

وأكد اهتمام إدارة الشرطة المجتمعية في شرطة أبوظبي، بالعمل على دعم وتعزيز الجهود التوعوية التي تقوم على وقاية المجتمع بجميع فئاته من التعرض للإصابة، والوعي بالإجراءات الاحترازية التي تمثل الطريق نحو الخروج من تحدي الفيروس.

وأشار الدكتور سيف درويش - أحد أعضاء مبادرة كلنا شرطة - إلى أن شراكة شرطة أبوظبي مع أعضاء كلنا شرطة، كانت كاستثمار مجتمعي يخدم المجتمع ككل، لافتاً إلى مشاركة أعضاء «كلنا شرطة» في مختلف العمليات الميدانية والإدارية، من خلال توزيع مواد السلامة العامة والحماية الشخصية ومواد التعقيم لعدد كبير من فئة العمال في المناطق الاقتصادية والصناعية، منذ بداية الأزمة وحتى الآن، بالإضافة إلى مشاركتهم في عمليات الفحوص المجانية خلال المسح الوطني، التي تمت في إمارة أبوظبي ومنطقتي العين والظفرة.