عبدالله بن زايد وبومبيو: «معاهدة السلام» تعزز أمن واستقرار المنطقة

واشنطن (وام)

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في ختام زيارته على رأس وفد الدولة إلى العاصمة الأميركية واشنطن والتوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، مايك بومبيو وزير خارجية الأميركي وعدداً من قادة وأعضاء الكونجرس.

وركز سموه في اجتماعه مع بومبيو وقادة الكونجرس على سبل تعزيز معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية للسلام والاستقرار الإقليميين، من خلال وقف عمليات الضم، والمساهمة في إيجاد طاقة جديدة إيجابية للتغيير في أرجاء منطقة الشرق الأوسط كافة.

وجرى مناقشة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، والتأكيد على الالتزام المشترك بالتعاون ضمن الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس «كورونا المستجد»، فضلاً عن تعزيز السلم والأمن في منطقة الخليج العربي، ومجابهة التطرف وردع التهديدات التي تُزعزع الاستقرار الإقليمي.

.. وسموه خلال الزيارة

وقدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إيجازاً، حضره كبار أعضاء الكونجرس، ومن ضمنهم السيناتور الجمهوري عن ولاية ساوث كارولاينا لندسي غراهام، والسيناتور الجمهوري عن ولاية نيوجيرسي تود يونغ، والسيناتور الديمقراطي عن ولاية مريلاند بن كاردان، والسيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجرسي بوت مينينديز، ورئيس لجنة القوات المسلحة النائب الديمقراطي عن ولاية واشنطن آدم سميث.

وأعرب سموه عن شكره وامتنانه لأعضاء الكونجرس لجهودهم ودعمهم الكبير لمعاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، مشدداً على التزام دولة الإمارات طويل الأمد والمستمر تجاه الشعب الفلسطيني.

كما أكد سموه على أهمية الشراكة الإماراتية الأميركية المستمرة منذ عقود، والتي وصفها بأنها من أهم العلاقات الإماراتية الاستراتيجية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات ظلت لأكثر من عقد أكبر سوق لتصدير السلع والخدمات الأميركية في الشرق الأوسط.

عبدالله بن زايد وبومبيو أثناء لقائهما في واشنطن

وحضر الاجتماع، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية.

وشارك في الاجتماع بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومايك بومبيو، كل من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ومعالي يوسف مانع العتيبة، ومعالي علي سعيد النيادي مفوض الجمارك ورئيس الهيئة الاتحادية للجمارك.