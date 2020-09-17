بورصتا دبي وإسرائيل للألماس تبدآن تعاوناً استراتيجياً

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة المنطقة الحرة العاملة على مستوى العالم، والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن توقيع مذكرة تفاهم، أمس، بين بورصة دبي للألماس التابعة للمركز، وبورصة إسرائيل للألماس لتعزيز التجارة الإقليمية.

وتهدف المذكرة، التي تم توقيعها خلال مؤتمر افتراضي، إلى تعزيز أوجه التعاون والحوار بين البورصتين الرائدتين على مستوى العالم، وبموجبها سيتم تأسيس مكتب تمثيلي لبورصة إسرائيل للألماس في برج الماس بدبي، وبالمثل سيفتتح مركز دبي للسلع المتعددة مكتباً للمبيعات في مقر بورصة إسرائيل للألماس بمدينة رمات جان في إسرائيل.

وأصبحت دبي بشكل سريع أحد مراكز تجارة الألماس الرائدة في العالم، ففي عام 2003 بلغت القيمة الإجمالية للألماس الخام والمصقول المتداول في الإمارة 13.2 مليار درهم (3.6 مليار دولار أميركي)، وهو رقم ارتفع بشكل كبير في عام 2019، ليصل إلى 84 مليار درهم، أو ما يعادل 23 مليار دولار أميركي تقريباً.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «إن المذكرة الاستراتيجية الموقعة بين بورصتي دبي وإسرائيل للألماس، مهمة وتفتح إمكانات هائلة لكلا الطرفين، فمركز دبي للسلع المتعددة مكلف من قبل حكومة دبي بدفع التجارة العالمية للسلع عبر دبي، وستجذب هذه المذكرة الشركات إلى الإمارة، إضافة إلى تعزيز التجارة الإقليمية والدولية لهذا الحجر الثمين».

وأضاف بن سليم: «اقتصادا دولة الإمارات وإسرائيل هما من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط ديناميكية وابتكاراً، وتُمهد هذه المذكرة الطريق لمزيد من التعاون عبر مجموعة من السلع في وقت مواتٍ للغاية للتنمية في المنطقة، متطلعاً إلى العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في إسرائيل.

والتزمت البورصتان بتبادل المعرفة والخبرات، إلى جانب تعزيز فرص التعاون المتبادل، وإبرام الشراكات على مستوى المعارض والزيارات والمؤتمرات، بهدف تعزيز التجارة الإقليمية، ودعم النمو في صناعة الألماس العالمية.

ومن جانبه، أعرب يورام دفاش رئيس الاتحاد العالمي لبورصات الألماس ورئيس بورصة إسرائيل للألماس، عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة مع مركز دبي للسلع المتعددة، منوهاً إلى أن دبي أصبحت بمنطقتها الحرة وظروف العمل المريحة واحدة من أهم مراكز الألماس في العالم.

وأضاف دفاش: «ستكون هذه المذكرة بين مركزينا العالميين ذات قيمة هائلة لكلا الجانبين».

وأشار إلى أنه، انطلاقاً من الاتحاد العالمي لبورصات الإمارات، تشرفنا بالتعرف على قادة صناعة الماس في دبي، و«سنتمكن عبر هذه المذكرة من البناء على هذه العلاقات، بما يعود بالفائدة على الأعضاء المسجلين في كلتا البورصتين».