إسرائيل والبحرين تبحثان «حزماً سياحية ثلاثية» مع الإمارات

المنامة، تل أبيب (وكالات)

أجرى وزيرا السياحة في إسرائيل والبحرين أول محادثة هاتفية بينهما، أمس، وبحثا مشاريع محتملة تشمل حزماً سياحية ثلاثية تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة، حسبما أفاد بيان إسرائيلي أمس.

وجاءت المحادثة بين وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني، ووزير السياحة الإسرائيلي عساف زامير، عقب مراسم توقيع «معاهدة السلام» و«إعلان تأييد السلام» التي جرت في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء الماضي، وتعهد خلالها البلدان بتأسيس علاقات اعتيادية. كما وقعت الإمارات وإسرائيل اتفاقاً لتطبيع العلاقات في المناسبة ذاتها.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، استعرض الوزيران جملة من الموضوعات التي يشهدها القطاع السياحي، وسبل تطوير التعاون المشترك بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، في إطار إعلان تأييد السلام، الذي تم توقيعه مؤخراً.

وأكد الوزيران أن مثل هذه اللقاءات الودية لها عظيم الأثر في إثراء القطاع السياحي في ظل استقرار المنطقة والتحولات الإيجابية التاريخية، الأمر الذي سيسهم في إنعاش القطاع السياحي بشكل كبير، متطلعين للمزيد من التعاون في كلا البلدين وفتح المجال أمام الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأشار وزير الصناعة والتجارة والسياحة إلى التطورات ومستجدات القطاع السياحي في مملكة البحرين، والجهود التي تبذلها الوزارة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، في سبيل تعزيز هذا القطاع ورفده بالمقومات، التي من شأنها الارتقاء بالخدمات السياحية وترسيخ الصورة العريقة للمملكة المرحبة والجاذبة للزوار من المنطقة والعالم، وتطرق إلى أن المجال مفتوح لتطوير الحركة السياحية بين البلدين، وتسهيل إجراءات السفر الرسمية بينهما.