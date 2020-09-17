الهند ترحب بتوقيع «معاهدة السلام»

أبوظبي (الاتحاد)

رحبت الحكومة الهندية، أمس، بتوقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، و«إعلان تأييد السلام» بين المنامة وتل أبيب،في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء الماضي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الهندية، أنوراج سريفاستافا، في بيان: «تابعنا معاهدتي السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين والولايات المتحدة، ودعمت الهند السلام والاستقرار في منطقة غرب آسيا، نحن نرحب باتفاقيات السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين».وأضاف: «إن الهند تواصل دعمها التقليدي للقضية الفلسطينية، وتتمنى استئناف المفاوضات المباشرة في أقرب وقت للوصول إلى حل الدولتين».

ووقعت دولة الإمارات رسمياً معاهدة السلام مع دولة إسرائيل، التي وقعت أيضا إعلان تأييد السلام مع البحرين، وذلك في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ووقع المعاهدة من الجانب الإماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومن جانب البحرين وزير الخارجية عبداللطيف بن راشد الزياني، ومن جانب إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وشهد هذا الحدث التاريخي، الذي تم في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، حضور نحو 700 ضيف من مختلف دول العالم.