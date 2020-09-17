للقادمين إلى أبوظبي.. إرشادات للحجر الصحي للمسافرين الدوليين

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، اعتمادها إرشادات الحجر الصحي للمسافرين الدوليين القادمين إلى إمارة أبوظبي.

كما أعلنت اعتمادها آلية للقادمين عبر المنافذ الحدودية البرية والجوية لإمارة أبوظبي والراغبين بالذهاب مباشرةً للإمارات الأخرى.وتتضمن الآليات إلزامية قيام المسافرين العائدين إلى أبوظبي بارتداء أساور طبية، خلال فترة الحجر الصحي المنزلي الإلزامي لمدة 14 يوماً، وسيتم الحصول على تلك الأساور الطبية عند الوصول لمطار أبوظبي الدولي من قبل السلطات المعنية بالمطار، بعد إنهاء إجراءات الدخول.

ووفقاً للآليات، سيخضع المسافرون العائدون إلى أبوظبي عند الوصول للمطار للفحص الحراري وفحص «بي سي آر» لـ(كوفيد- 19)، حيث يطبق هذا الإجراء على جميع المسافرين، بمن فيهم الأطفال والرضع، مع ضرورة قيام المسافرين بتنزيل تطبيق الحصن، وهو التطبيق الرسمي المعتمد في الدولة للاطلاع على نتائج فحص «كوفيد- 19» وتتبع الحالات.