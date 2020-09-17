فحص «كوفيد- 19» مجاناً في «سعود التعليمية»

رأس الخيمة (الاتحاد)

نظمت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، يوماً لإجراء فحص فيروس كورونا المستجد مجاناً في قاعة المؤسسة، يأتي ذلك حرصاً من إدارة المؤسسة لتعزيز عملية الوقاية والحفاظ على سلامة الموظفين من إداريين وعاملين في مختلف مواقع العمل التابعة للمؤسسة، بمن فيهم الإداريون والمدرسون في جميع مدارس الشيخ سعود بن صقر الخيرية الخاصة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لتحقيق السلامة في بيئة العمل.

وأفادت سمية حارب السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود التعليمية الخيرية، بأن استمرار جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع الجهات المعنية للسيطرة على انتشار فيروس «كورونا» المستجد، يأتي تنفيذاً لإجراءات الوقاية والحفاظ على سلامة أفراد المجتمع في قطاعاته كافة، الشيء الذي يؤكد أهمية الاستمرار في تطويق عملية انتشار الفيروس بهدف السيطرة عليه من خلال حصر أعداد المصابين، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وصرحت السويدي بأن تنظيم هذا اليوم لإجراء الفحوص المجانية يهدف إلى الحفاظ على صحة الموظفين والعاملين لدى المؤسسة وحمايتهم من جائحة فيروس «كورونا» المستجد، كما يأتي انطلاقاً من حرص واهتمام القيادة الرشيدة على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع واستئناف العمل في جميع المرافق لاستدامة تقديم الخدمات، وتحقيق التنمية الشاملة في الوزارات كافة والمؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة في جميع إمارات الدولة.