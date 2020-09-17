إغلاق ومخالفة 105 مؤسسات بدبي

آمنة الكتبي (دبي)

أغلقت بلدية دبي 3 مؤسسات منها مؤسسة غذائية ومكانان مخصصان للتدخين خالفت الإجراءات الاحترازية التي حددتها الدولة، للحد من انتشار وباء «كوفيد-19»، كما تم مخالفة 102 مؤسسة.

وقالت بلدية دبي إن مفتشي البلدية نفذوا 2601 زيارة ميدانية على المؤسسات ذات العلاقة بالصحة البيئية والغذائية في دبي، لتقييم مدى التزامها بمعايير السلامة العامة والإجراءات الاحترازية اللازمة، التي تضمن تحقيق السلامة للجميع.

وأشارت بلدية دبي إلى التزام 2494 مؤسسة بالإجراءات الاحترازية، وقالت إن مفتشيها يدققون خلال زياراتهم الرقابية سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، ويدونون عمليات التعقيم والتطهير، إضافة إلى التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على الأغذية أثناء الاستلام والتحضير والتخزين، والعرض في درجات حرارة صحية، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم، لمنع حدوث تلوث تبادلي ومكافحة الآفات.

وأكدت البلدية أنه يتم التدقيق على المؤسسات الغذائية والصحة البيئية كافة في الإمارة باختلاف أنشطتها، مثل الصالونات والمطاعم والكافتيريات والمقاهي التي تقدم أغذية، والبقالات والسوبر ماركات، والمخابز، كما تفتش وتراقب سيارات التوصيل، للتأكد من تعقيمها، والمحافظة على إجراءات السلامة الغذائية بعد كل طلبية، وتغيير عمال التوصيل للكمامة والقفازات بعد كل طلبية. وتوجه البلدية كافة المؤسسات بأهمية الالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة، مع تأكيدها عدم التهاون في مخالفة أي منشأة لا تلتزم بالإجراءات.