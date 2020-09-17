في اجتماعه الأول برئاسة أحمد بن سعيد.. «أمناء محمد بن راشد للطب» يناقش جهود التصدي لـ«كوفيد- 19»

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس أمناء جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية اجتماعه الأول للعام الدراسي 2020-2021 افتراضياً، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس الجامعة ورئيس مجلس الأمناء بهدف مناقشة جهود الجامعة في مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا في دبي والتصدي لكورونا.

وقدم الدكتور عامر أحمد شريف، مدير الجامعة، في الاجتماع نبذة عن البرامج الأكاديمية الجديدة التي طرحتها الجامعة هذا العام، ومنها: إطلاق كلية التمريض والقبالة التي تقدم برنامجين لدراسة الماجستير: ماجستير العلوم في تمريض القلب والأوعية الدموية وماجستير العلوم في تمريض الأطفال.