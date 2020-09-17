20 طناً مساعدات من «الشارقة الخيرية» للسودان

الشارقة (الاتحاد)

وصلت أمس طائرة الإغاثة التي سيّرتها جمعية الشارقة الخيرية من مطار الشارقة الدولي إلى جمهورية السودان الشقيقة محملة بأكثر من 20 طناً من المستلزمات الإغاثية الضرورية، وذلك ضمن حملة «من شارقة الخير إلى سودان الوفاء» التي تم إطلاقها بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة. وتشتمل على المواد الغذائية وملابس الكسوة والأغطية الثقيلة والخيام إلى جانب الأدوية، وذلك كمرحلة أولى لإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول التي ضربت أجزاء كبيرة من أراضي الجمهورية السودانية، وخلفت الكثير من الدمار الذي تسبب في موت وتشرد العديد من السكان وتدمير المنشآت السكنية والخدمية.

وكان في وداع الحملة التي تحركت ظهر أمس الأول من مطار الشارقة الدولي الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ومسئولي هيئة مطار الشارقة الدولي. وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي: بفضل الله، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم إمارة الشارقة تم تسيير الحملة الإغاثية الموجهة إلى الأشقاء في السودان، وقد وصلت، بحمد الله، إلى الأراضي السودانية، عملاً بالنهج السائد في دولة الإمارات العربية المتحدة التي أثبتت في كافة المواقف الإنسانية نبل أبنائها من المواطنين والمقيمين وسخاء أيديهم في المبادرة إلى دعم الحملات الإنسانية، مشيراً أن الحملة سوف توزع مساعداتها في مرحلتها الأولى على 10 آلاف من المتضررين بإشراف من سفارة الدولة في السودان، وعبر مكتب الجمعية في الخرطوم، متوجهاً بالشكر الجزيل إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي لما قدموه من تسهيلات عديدة في إجراءات سفر الوفد، كما توجه بالشكر إلى إدارة مطار الشارقة الدولي، مثمناً في الوقت ذاته دور جمعية الشارقة التعاونية في توفير المواد الإغاثية، مؤكداً أن نجاح الحملة هو نتاج ذلك التعاون المؤسسي من قبل جميع المتعاونين من المؤسسات والأفراد.