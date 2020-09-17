«وطني الإمارات» تختتم «قادة التطوع 2020»

دبي (وام)

اختتمت مؤسسة «وطني الإمارات» فعاليات برنامج «قادة التطوع» 2020 في نسخته الأولى على مستوى الدولة، حيث تم تخريج 150 من الشباب الشباب الإماراتي الطموح. جاء تنظيم البرنامج استجابة لرؤية القيادة الرشيدة، في بناء جيل من الشباب الإماراتي مدرك لأصالة العمل التطوعي في المجتمع الإماراتي كثابت من الثوابت الوطنية والأخلاقية التي نشأ عليها. استمر البرنامج ستة أشهر، تخللها العديد من المدخلات التدريبية من أبرزها الريادة المجتمعية، والابتكار المجتمعي، وبناء المبادرات التطوعية، وإدارة وبناء فرق العمل التطوعية، وصناعة القيمة والمحتوى المجتمعي والفاعلية في العمل التطوعي، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات.

وأكد ضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي المدير التنفيذي للمؤسسة أن البرنامج ارتكز على تأصيل روح القيادة في العمل التطوعي، لأن العمل التطوعي فلسفة في الخير وفلسفة في العطاء تستند إلى إرث قيمي أخلاقي ومجتمعي وديني ثابت في الروح والعقل والفكر والسلوك والعمل، ما يرسخ الفاعلية التشاركية في المجتمع الإماراتي، سواء على المستوى الفردي أو على المستوى المجتمعي، لدفع العمل التطوعي نحو أهدافه، وتحقيق غاياته في المجتمع، وبالتالي يعد هذا البرنامج قفزة كبيرة في مجال العمل التطوعي.