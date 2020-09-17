«صندوق الزكاة» يبحث التنسيق الخليجي

أبوظبي (وام)

شارك صندوق الزكاة عن طريق الاتصال المرئي ضمن فريق العمل التحضيري للاجتماع الخامس عشر لأصحاب السعادة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن الزكاة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. حضر الاجتماع الدكتور محمد البلوشي، مدير إدارة شؤون مستحقي الزكاة، والدكتور عبدالرحمن سلمان الحمادي، مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام، وسالم الزبيدي مدير مكتب الأمانة العامة لصندوق الزكاة، وتم الاطلاع على مقترح الإمارات بشأن إضافة بند تطورات العمل الزكوي في ظل أزمة «كوفيد-19» ضمن جدول أعمال الاجتماع الخامس عشر لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن الزكاة بدول المجلس.