«الطفولة المبكرة» تنظم تدريباً للعاملين بالحضانات

بدرية الكسار (أبوظبي)

نظمت هيئة الطفولة المبكرة برنامجاً لتدريب العاملين في الحضانات تحت شعار «نعمل لغد أفضل»، يستفيد منه جميع العاملين في الحضانات وقطاع الطفولة المبكرة بشكل عام على مستوى الدولة.

وينفذ البرنامج بالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومركز أبوظبي للصحة العامة، ومجلس الشارقة للتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة، وهيئة الشارقة للتعليم، ويساهم البرنامج في تحقيق مجموعة من الغايات، من أبرزها حضانات تساهم في تنمية الطفل وضمان رفاهيته - بيئة رعاية آمنة ومثمرة وكوادر مؤهلة وكفؤة تعزز تنمية الطفل، ويبلغ عدد المهنيين العاملين في الحضانات الذين يستفيدون من البرنامج نحو 17000 مهني على مستوى الدولة.

وقال المهندس ثامر القاسمي، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والتواصل بالإنابة في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: «برنامج تدريب العاملين في الحضانات هو برنامج تدريبي لدعم إعادة افتتاح الحضانات بعد جائحة كوفيدـ 19، يتضمن مجموعة من وحدات التدريب والتطوير المهني التي يتم تقديمها من خلال سلسلة من الورش عبر الإنترنت، من قبل خبراء ومتخصصين».

وأكد أن البرنامج يركز على ثلاثة أساسيات «أ»: إعادة فتح الحضانات وتشغيلها. «ب»: تنمية الطفل وتحسين نوعية الرفاهية. «ج»: البرنامج قيد التطوير ويستهدف الممرضات العاملات في دور الحضانة. وأضاف أن البرنامج يحتوي على 100 ورشة تشمل ورش «أ» وهي إلزامية: تتكون من 3 ورش للطاقم الإداري والإشرافي، وورشتين للمعلمين وكادر التدريس والدعم، كما سيتكرر طرح هذه الورش لتغطية العدد المستهدف من العاملين على مستوى الدولة.

وأشار القاسمي إلى أن التسجيل في البرنامج «ب» سيبدأ اعتباراً من 25 أكتوبر المقبل لينطلق التدريب اعتباراً من يوم 1 نوفمبر 2020، حيث يمكن للراغبين بالاستفادة من هذا البرنامج التسجيل عبر منصة الوالدين التابعة للهيئة من خلال الرابط: www.eca.gov.ae، موضحاً أن هذا البرنامج يتألف من 12 ورشة مخصصة للعاملين في قطاع الطفولة المبكرة على مستوى الدولة، حيث تستوعب كل ورشة منها 1000 متدرب، ويتم تكرار كل منها 4 مرات باللغتين العربية والإنجليزية.