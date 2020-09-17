أبوظبي تستضيف «ملتقى الأهداف العالمية»

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف أبوظبي «ملتقى الأهداف العالمية» الذي يعقد بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر 2020، دعماً للجهود الدولية في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ويتولى المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي تنظيم الملتقى الذي يُعقد للمرة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويقام في مقر مكتب Hub71، المنصة التكنولوجية العالمية الرائدة في أبوظبي.

ويأتي تنظيم الملتقى تزامناً مع احتفال الجمعية العامة للأمم المتحدة بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيسها، وفي ظل ما يشهده العالم من تحديات عاجلة تتطلب بناء بيئة أكثر استدامة في فترة ما بعد انتشار جائحة «كوفيدـ 19».

ويعد ملتقى الأهداف العالمية، الذي أطلق في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس في العام 2019، برنامجاً عالمياً يجمع قادة الرأي والشخصيات المؤثرة من القطاعات الحكومية والأكاديمية والثقافية وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والإعلام لنقاش ومشاركة الرؤى الاستراتيجية، وإلهام مختلف العناصر الفاعلة من أجل تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وبالإضافة إلى أبوظبي التي تستضيف «ملتقى الأهداف العالمية» للمرة الأولى، تضم قائمة المدن التي تستضيف فعاليات الحدث كلاً من لندن وبرلين ونيويورك، وكذلك في ورواندا. ويشارك عدد من قادة الرأي وصناع القرار في القطاعين العام والخاص في أبوظبي والعالم، بصورة مباشرة أو عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، في سلسلة من جلسات النقاش، وندوات الطاولة المستديرة، وحوارات ثنائية، وفعاليات أخرى، لمناقشة واستكشاف الدور الحيوي الذي يمكن أن تقوم به الإمارة في قيادة وتحفيز الأجندة العالمية الخاصة بالابتكار مستقبلاً، فضلاً عن الاستجابة المشتركة إزاء جائحة «كوفيد 19».

جلسات نقاش

ويضم ملتقى الأهداف العالمية في أبوظبي جلسات نقاش مباشرة، سيتم توفيرها على شبكة الإنترنت بعد نهاية الحدث، وتشمل:

جلسة «استخدام التكنولوجيا والابتكار في التنمية الاقتصادية المستدامة»:

انشغلت الجهات الحكومية وقادة الأعمال بالتعامل مع القضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية لبعض الوقت، فيما أدرك العديد منهم حالياً أن أفضل طريقة للتعامل مع هذه التحديات المتشابكة يكمن في تعزيز الجهود عبر التعاون مع نظرائهم، والمنظمات وقطاع الأعمال، والعملاء، والحكومات، والمنظمات غير الربحية، والمجتمع بشكل عام.

جلسة «إعادة الخضرة العظيمة: إعادة بناء الاستدامة»:

لا يمكن إنكار الاضطراب الذي أحدثته جائحة «كوفيدـ 19». ومن أجل إعادة البناء، على الحكومات والشركات شحذ الهمم على المستويات المحلية والوطنية والعالمية بغية قيادة جهود الاستدامة في عالم ما بعد الجائحة، وهو الموضوع الذي سيكون أساسياً لأجيال.

جلسة «هل تسرع الجائحة ثورة الرعاية الصحية؟»

في العام 2020، واجه قطاع الرعاية الصحية أكبر تحد للصحة العامة خلال عدة أجيال، ما ساهم في إثارة أسئلة مهمة عن كيفية إدارة الأزمة بفعالية. ستوفر جلسة النقاش فرصة لمعرفة بعض التطورات المهمة في تكنولوجيا الرعاية الصحية، وكيفية الاستفادة من التقنيات الصحية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جلسة «ابتكار مستدام من أجل أهداف التنمية المستدامة»:

جلسة نقاش حول الابتكار المستدام من أجل أهداف التنمية المستدامة والذكاء الاصطناعي، وتأثير تحدي قوقل في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. وسيركز النقاش على الابتكار الذي يتميز بالاستدامة.

«عصر التكنولوجيا: تأمين الإمداد الغذائي العالمي في المستقبل»

سيتم تنظيم حفل عشاء تزامناً مع فعالية «عشاء لهدف» التي يرعاها برنامج الغذاء العالمي في لندن. تُركز النقاشات على تأثير المناخ على الأمن الغذائي. وتوفر الفعالية فرصاً للتعريف بجهود إمارة أبوظبي لضمان الإمدادات الغذائية المهمة في المستقبل، بما في ذلك استثمار 100 مليون دولار في الأبحاث والتطوير في قطاع التكنولوجيا الزراعية الحيوي.

الثقافة في زمن «كوفيد- 19»

حوار يتناول مواضيع استكشاف تأثر الثقافة مستقبلاً بمتطلبات الصحة والسلامة، وإجراءات السفر المشددة والتراجع في أداء الاقتصادات الكبرى في العالم، مع توضيح أهمية إعادة بناء مجتمع يحافظ على إيلاء قيم التاريخ والتراث الأهمية التي تستحقها.

لمتابعة فعاليات ملتقى الأهداف العالمية، يمكن زيارة موقع ملتقى الأهداف العالمية، وستعرض فعاليات برنامج أبوظبي على قناة المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي على اليوتيوب.