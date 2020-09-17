استعراض التخصصات الصحية وفرص التوظيف في «الظفرة»

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

استعرضت إدارة مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، التخصصات الصحية في كلية فاطمة للعلوم الصحية، وفرص التوظيف المستقبلية المتاحة لها في مستشفيات الظفرة، وذلك خلال الملتقى الطلابي الأول الذي أقيم في مجمع بينونة التعليمي بمدينة زايد، بمشاركة الدكتور حامد النيادي، مدير الاتصال الحكومي في كلية فاطمة للعلوم الصحية، وسيف بخيت المرر، المدير التنفيذي للموارد البشرية في مستشفيات الظفرة، وعدد من خريجات الثانوية العامة في المنطقة. وقال الدكتور حامد النيادي، إن كلية فاطمة للعلوم الصحية نجحت في تبني رؤية استراتيجية متميزة لإعداد كوادر وطنية مؤهلة لديها المهارات والكفاءات التي تمكنها من شغل وظائف تخصصية مهمة في القطاع الطبي والصحي بالدولة، والمساهمة في تلبية احتياجات سوق العمل بكوادر مواطنة في 10 تخصصات صحية حيوية مختلفة.

وأشار النيادي إلى أن خريجات كلية فاطمة أثبتن قدراتهن الوظيفية، وأُشيد بهن في عدد من المؤسسات الطبية التي عملن بها، وحصلن على إشادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تعتبر تأكيداً للمستوى العلمي والعملي الذي أحرزته خريجات كلية فاطمة، وعلى إمكانية الكلية في رفد المستشفيات بكوادر متخصصة قادرة على العمل والعطاء بكفاءة منافسة ووطنية عالية.