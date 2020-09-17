«أبوظبي للصحة العامة» يختتم «السلامة في الحر»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم مركز أبوظبي للصحة العامة برنامج «السلامة في الحر» الذي كان قد أطلقه في منتصف شهر يونيو الماضي، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية اتخاذ إجراءات السلامة المهنية اللازمة من قبل أصحاب العمل والمشرفين على العمال ووقايتهم من الإجهاد الحراري خلال فترة الصيف وذلك عن طريق تنفيذ برنامج إدارة الإجهاد الحراري، بالتعاون مع السلطات المنظمة للقطاعات والجهات الحكومية.

وقد حرص المركز خلال البرنامج على توفير مواد توعوية ورسائل تثقيفية إلكترونية بعدة لغات لممارسي السلامة والصحة المهنية والمشرفين والعمال، والتي من شأنها تحديد مختلف المسؤوليات والإجراءات اللازمة لمكافحة وتجنب الأمراض الناجمة عن العمل تحت الشمس للحد من الاجهاد الحراري وزيادة الوعي حول الأمراض والإصابات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وسبل الوقاية منها، حيث تم عمل العديد من الورش التثقيفية الافتراضية في مواقع العمل والزيارات التوعوية والتفتيشية مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بكوفيد- 19.

بلغ مجموع الورش التي تنم تنظيمها 712 ورشة على مستوى إمارة أبوظبي، و1755 زيارة توعية وتفتيشية تقريباً، بالإضافة إلى توزيع ما يقارب 10 آلاف ملصق من مواد التوعية، وذلك بالتعاون مع السلطات المنظمة للقطاعات.

ويعد برنامج «السلامة في الحر» من أكبر برامج التوعية التي يحرص المركز على تفعيلها بشكل سنوي، إسهاماً منه في التواصل مع مختلف شرائح المجتمع والتفاعل مع كافة الجهات الحكومية والخاصة بإمارة أبوظبي، حيث يزداد عدد الجهات والقطاعات المشاركة عاماً بعد عام.