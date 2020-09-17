57 ألف زائر لمراكز «بيئة ومحميات الشارقة»

الشارقة (وام)

استقبلت مراكز هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة أكثر من 57 ألف زائر خلال شهري يوليو وأغسطس 2020، وذلك بعد عودة مراكزها الموزعة بالإمارة لاستقبال الزوار عقب اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة.

وبلغ عدد زوار مركز واسط للأراضي الرطبة 1650 زائراً، منهم ألف خلال يوليو، و650 خلال أغسطس، كما استقبل مركز حيوانات شبه الجزيزة العربية، 21171 زائراً، منهم 5970 خلال يوليو، و15201 خلال أغسطس، بينما استقبل مركز كلباء للطيور الجارحة، 100 زائر خلال أغسطس.

وأكدت هنا السويدي، رئيس الهيئة أن الهيئة بدأت باستقبال جميع الزوار من العائلات والأطفال في جميع مراكزها، وسط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، مثل الفحص الحراري والتباعد الجسدي والتعقيم، والتأكيد على جميع الموظفين والزوار بإلزامية ارتداء الكمامات الطبية والقفازات الواقية، حيث كان الإقبال كبيراً رغم الظروف الاستثنائية الراهنة، وخاصةً على مركز حيوانات شبه الجزيرة العربية ومزرعة الأطفال والحديقة الإسلامية ومتحف التاريخ الطبيعي والنباتي.