«طرق دبي» تحرز تقدماًً في الطباعة ثلاثية الأبعاد

دبي (وام)

حققت «هيئة الطرق والمواصلات» في دبي تقدماً ملحوظاً في مجال تصنيع عدد من قطع الغيار والمواد المستخدمة في مترو دبي من خلال تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. وأكد المهندس محمد الأميري مدير إدارة الصيانة بمؤسسة القطارات في الهيئة الحرص على الاستعانة بآخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في مختلف مفاصل عملها، ومنها تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، التي تنسجم واستراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأشار الأميري إلى أن فرق الصيانة في الهيئة قدمت الدعم لأفراد الخطوط الأمامية أثناء فترة التعقيم الوطني بسبب جائحة كورونا، وذلك من خلال تصنيع مشابك الربط للكمامات وأدوات ضغط الأزرار، إلى جانب توفير بعض قطع الغيار لمترو وترام دبي بوقت قياسي أقل بـ 90% من الوقت التقليدي وبتكلفة تقل بنسبة أكثر من 50% عن التكلفة الأصلية.