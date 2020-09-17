مسح للتعرف على أعداد واحتياجات أصحاب الهمم

سامي عبد الرؤوف (دبي)

بدأت هيئة الصحة في دبي، بالتعاون والتنسيق مع مركز دبي للإحصاء، تنفيذ مسح لأصحاب الهمم في الإمارة، بهدف حصر أعدادهم في إمارة دبي، والتعرف إلى متطلباتهم، واحتياجاتهم، وخصائصهم الرئيسية وطالبت جميع المنشآت والمراكز المتخصصة بأصحاب الهمم بالتعاون لإنجاز المسح.

وأصدرت الهيئة تعميماً وجهته إلى كافة المنشآت الصحية المرخصة من قبلها، طالبتهم بملء استبيان خاص، بالبيانات التي تفي بالغرض.

وترصد الهيئة من خلال المسح نوعية الخدمات الصحية التي تقدم لفئة أصحاب الهمم، وحددت 18 خدمة شملت «العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، تحليل السلوك التطبيقي، العلاج النفسي، علاج النطق وصعوبات الكلام، الرعاية المنزلية، مرافق ظل أو معلم». كما تضم الخدمات التي يتم مسحها، التأهيل المهني، التشخيص الطبي، التقييم الطبي، التقييم النفسي التربوي، التقييم الحركي، الاستشارة الطبية، الرعاية الصحية العامة، التكنولوجيا البديلة والمساندة، صيانة الأجهزة الخاصة بأصحاب الهمم، المواصلات، فضلاً عن الأنشطة الترفيهية الأخرى. كذلك يتم رصد تكلفة بعض الخدمات المقدمة للساعة الواحدة، وبعضها مقابل الجلسة، والتكلفة الشهرية لخدمات محددة، إضافة إلى تكلفة الصيانة للأجهزة.

وتعمل الهيئة أيضاً من خلال الاستبيان على حصر إجمالي عدد العاملين الذين يتعاملون بصفة مباشرة مع خدمات أصحاب الهمم في كافة المراكز، كذلك خصائص العاملين بكل منشأة.