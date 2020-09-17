«مستشفى لطيفة» يتجاوز النسب العالمية في خدمات «الخدج»

دبي (الاتحاد)

قالت هيئة الصحة في دبي إن قسم الأطفال الخدج وحديثي الولادة بمستشفى لطيفة حقق تفوقاً عالياً في مجال الرعاية الصحية المتميزة لهذه الفئة العمرية، بقدرته على تجاوز مخاطر الولادات المبكرة ومضاعفاتها السلبية على الأطفال الخدج.

وأظهرت نتائج شبكة فيرمونت أكسفورد التي تضم أكثر من 900 وحدة عناية مركزة على مستوى العالم قدرة المستشفى وتفوقه في تقديم خدمات متميزة للأطفال الخدج وحديثي الولادة، وقدرتهم على ممارسة الرضاعة الطبيعية بنسبة وصلت إلى 85% متفوقة على النسب العالمية التي تتراوح ما بين 60%-65%.

وقال الدكتور محمود صالح الحليق استشاري ورئيس قسم العناية المركزة للأطفال الخدج وحديثي الولادة بمستشفى لطيفة للنساء والأطفال: إن النتائج أظهرت الرعاية الطبية المتميزة التي يقدمها القسم للأطفال الخدج ومساعدتهم على تجاوز مخاطر الولادات المبكرة، حيث تمكن خلال العام الجاري من الاستمرار في تحقيق نجاحات كبيرة في هذا المجال وخصوصاً الحالات المعقدة طبياً، والتي أوزانها أقل من (500 جرام) وتمثلت في إنقاذ سبعة أطفال من بين كل ثمانية أطفال من المضاعفات المحتملة، مثل النزيف الدماغي ومرض ذات الرئة والأمراض الانتائية، والتهاب الأمعاء النخري وأمراض السمع والبصر، وقصور في وظائف الأعضاء وغيرها.