أكاديمية سيف بن زايد تكرم الشركاء في العين

أبوظبي (الاتحاد)

كرمت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية عدداً من الضباط ومنتسبي الشرطة المشاركين في مبادرة «بوابة التعقيم الذاتية» بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وإدارة هندسة المشاريع بشرطة أبوظبي والتي تم إطلاقها ضمن جهود الدولة في التصدي لجائحة كورونا.

كما كرمت عدداً من المنتسبين المتميزين وقيادات نسائية شرطية متميزة وذلك في مبنى إدارة التأهيل الشرطي بمنطقة الفوعة بالعين.

وبعد التكريم قام العميد ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بجولة في إدارة التأهيل الشرطي بمدينة العين واطلع على البرامج التدريبية المتطورة والقاعات التدريبية وأبرز المشاريع والمبادرات والأنشطة التي أسهمت في تطوير مهارات الطلبة المنتسبين في الإدارة. وأثنى على جهود العاملين في الإدارة وعلى مجهوداتهم المتميزة وحثهم على مزيد من العطاء في العمل.

ومن جانبها أوضحت إدارة التأهيل الشرطي أنها تسعى الى تطوير العمليات التدريبية والتعليمية بالتركيز على تزويد طلبة الدورات المنعقدة بمختلف العلوم الشرطية وبناء رجل الأمن القادر على القيام بواجباته الوظيفية على أكمل وجه وشعاره التميز والإبداع وتقديم الخدمة لأفراد المجتمع والمحافظة على مكتسبات الوطن الغالية. وأكدت أهمية تعزيز المشاركات المجتمعية وتعزيز التعاون مع الشركاء والتواصل الفعال مع فرق الابتكار والإبداع في الجهات الحكومية والمحلية.

حضر التكريم العميد الدكتور راشد محمد بو رشيد نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية والعقيد حسين الجنيبي مدير إدارة التأهيل الشرطي والعقيد الدكتورة ريمه محمد قاسم الحوسني وعدد من الضباط ومنتسبي الشرطة ومسؤولين من الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.