ضبط 274 مركبة تجاوزت السرعة المقررة

الشارقة (الاتحاد)

سجلت أجهزة الضبط المروري بإدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، 274 مخالفة مرورية لتجاوز السرعة المقررة على الطريق، بما يزيد عن 200 كلم/‏‏الساعة، وقعت بإمارة الشارقة خلال الفترة من الأول من يناير من العام الحالي وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي، وبلغت سرعة إحدى المركبات المخالفة 278 كلم/‏‏الساعة.

وقال الرائد مشعل بن خادم، رئيس قسم الهندسة المرورية بشرطة الشارقة، إن السرعة الزائدة تعتبر أحد أسباب وقوع الحوادث على الطرقات، وتندرج تحت بنود المخالفات المشددة، وتصل مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 80 كلم/‏‏الساعة إلى توقيع غرامة قدرها 3000 درهم، إضافة 23 نقطة مرورية لسجل السائق، وحجز المركبة لمدة 60 يوماً، بينما تصل مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 60 كلم/‏‏الساعة إلى 2000 درهم، و12 نقطة مرورية، وحجز المركبة لمدة 30 يوماً.

وأكد أن تطبيق النقاط المرورية يعتبر من السياسات الذكية، التي تنتهجها إدارات المرور بالدولة لردع السائقين المتهورين، وضمان عدم ارتكابهم نفس المخالفات مستقبلاً.

وقال الرائد مرزوق خلفان النقبي، مدير فرع حجز المركبات بشرطة الشارقة، إنه تم فك حجز 2579 مركبة مخالفة، وتسليمها لأصحابها بعد انقضاء مدة الحجز الصادرة عليها، وذلك منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس الماضي.

وتؤكد القيادة العامة لشرطة الشارقة حرصها على سلامة الأرواح، وتعزيز وترسيخ الوعي المروري بين قائدي المركبات، داعية إياهم إلى الالتزام بالسرعات المحددة لكل طريق، وذلك لتجنب وقوع الحوادث البالغة، وتطبيق القواعد المرورية أثناء القيادة، وذلك بالانتباه والتركيز على حركة الطريق ومحيطه، واتباع التوجيهات الصادرة عن عناصر المرور.