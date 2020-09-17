عبدالله آل حامد: سلامة المريض أولوية القطاع الصحي في أبوظبي

أكد معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة -أبوظبي الحرص على مواصلة الجهود للارتقاء بالقطاع الصحي في الإمارة، وتحسين خدماته لضمان سلامة المرضى التي تعتبر أولوية.

وقال معاليه، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى: «في الوقت الذي يحتفي فيه العالم أجمع باليوم العالمي لسلامة المرضى، نؤكد في أبوظبي أن سلامة المريض أولوية ومحور اهتمام القطاع الصحي، والتي تعد ثمرة دعم القيادة الرشيدة التي طالما جعلته ركيزة أساسية تنطلق منها جميع الجهود في التطوير والارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية».

وأوضح معاليه أن الفترة الماضية شهدت جهودا كبيرة وعملا متواصلا بتكاتف خط الدفاع الأول لتعزيز صحة وسلامة أفراد المجتمع، في ظل تفشي جائحة فيروس كوفيد-19 من خلال تبني أعلى معايير الجودة والسلامة وتجربة المرضى، وتسهم في إشراكه خطوة بخطوة في رحلته العلاجية.

وأضاف معاليه أن «الجهود متواصلة للارتقاء بالقطاع الصحي بشكل عام، ومواصلة تحسين خدماته لضمان سلامة المريض، كونها ستبقى على الدوام أولوية نلتزم بها».