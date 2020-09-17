الرئيس الباكستاني يمنح منصور بن زايد وسام «هلال باكستان»

منح فخامة الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسام «هلال باكستان»، تقديراً وعرفاناً لجهود سموه الكبيرة في دعم ومساعدة باكستان في جميع المجالات الإنسانية والتنموية، وتعزيز العلاقات الثنائية، وروابط الصداقة والعمل المشترك بين البلدين.

وتسلّم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في قصر الوطن، الوسام من سعادة غلام دستغير سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة.

ويعد «هلال باكستان» ثاني أرفع وسام مدني لجمهورية باكستان، حيث يُمنح سنوياً بمناسبة عيد الاستقلال الباكستاني، لكبار الشخصيات تقديراً لجهودهم المميزة ومبادراتهم الرائدة.