البحرين: السلام «خيار استراتيجي»

أبوظبي (الاتحاد)

قدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب التهنئة للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بعد التوقيع على إعلان تأييد السلام بين المملكة وإسرائيل. وجاءت التهنئة خلال اتصال هاتفي بين الزعيمين، حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية أمس.

وأعرب الرئيس الأميركي عن شكره وتقديره للملك حمد بن عيسى آل خليفة، على جهود البحرين في التوصل إلى هذا الإعلان.

وأكد ترامب أن البحرين انتهجت نهج السلام، الذي سيشجع الجميع على الدخول في عملية السلام، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء لجميع دول المنطقة وشعوبها.

وأكد ملك البحرين أن السلام «خيار استراتيجي»، وأن رؤية المملكة ونهجها يقومان على التفاهم والحوار والتعاون وتعزيز التعايش والتقارب بين الشعوب ومختلف الثقافات بعيدًا عن التوترات.

كما شكر عاهل البحرين الرئيس الأميركي على مساعيه في الوصول إلى هذه المعاهدات، وجهوده في دفع جهود إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، من أجل مستقبل أكثر ازدهارا واستقراراً.

إلى ذلك، نص «إعلان تأييد السلام» بين البحرين وإسرائيل، على أن الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتفقا على فتح حقبة جديدة من الصداقة والتعاون، يسعى من خلاله البلدان إلى تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار لصالح جميع دول وشعوب المنطقة.

وعليه التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوزير الخارجية عبداللطيف الزياني، اليوم، في واشنطن بدعوة من رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، وذلك لإقرار مبادئ إبراهيم ولبدء فصل جديد من السلام.

وأضاف نص الإعلان أنه «تم تيسير هذا الإنجاز الدبلوماسي، من خلال مبادرة مبادئ إبراهيم للرئيس دونالد ترامب، وهو ما يعكس المثابرة الناجحة لجهود الولايات المتحدة لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط»، مضيفاً: «إن مملكة البحرين ودولة إسرائيل على ثقة بأن هذا التطور سيساعد في الوصول إلى مستقبل تعيش فيه جميع الشعوب والأديان معاً بروح التعاون، وأن ينعموا بالسلام والازدهار، حيث ستركز الدول على المصالح المشتركة وبناء مستقبل أفضل».

وتابع: ناقش الطرفان التزامهما المشترك بالدفع في السلام والأمن في الشرق الأوسط، مؤكدين على أهمية تبني رؤية مبادئ إبراهيم وتوسيع دائرة السلام، والاعتراف بحق كل دولة في السيادة والعيش في سلام وأمن، بالإضافة إلى مواصلة الجهود للوصول إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني».

وأكد الإعلان أنه خلال اجتماعهما، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية عبداللطيف الزياني على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة لتعزيز الأمن الدائم وتجنب التهديدات واستخدام القوة، بالإضافة إلى تعزيز التعايش وثقافة السلام، مضيفاً: اتفقا في اجتماعهما على سلسلة من الخطوات لبدء هذا الفصل الجديد في علاقاتهما، حيث اتفقت مملكة البحرين ودولة إسرائيل على التباحث في اتفاقيات خلال الأسابيع المقبلة بشأن الاستثمار، والسياحة، والرحلات الجوية المباشرة، والأمن، والاتصالات، والتكنولوجيا، والطاقة، والرعاية الصحية، والثقافة، والبيئة، وغيرها من المجالات ذات المنفعة المتبادلة وصولاً إلى التبادل في فتح السفارات.

وقال الإعلان: إن مملكة البحرين ودولة إسرائيل تنظران إلى هذه اللحظة على أنها فرصة تاريخية، وإقرارهما بمسؤوليتهما في السعي لتحقيق مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً للأجيال القادمة في بلديهما والمنطقة.

وأعرب البلدان، بحسب الإعلان، عن عميق شكرهما وتقديرهما للرئيس دونالد ترامب على جهوده الدؤوبة بنهجه الواقعي الفريد في تعزيز عملية السلام والعدالة والازدهار لجميع شعوب المنطقة، وعليه، طلبا من الرئيس دونالد ترامب التوقيع على الوثيقة كشاهد على عزمهما المشترك وكُمستضيف لاجتماعهما التاريخي».