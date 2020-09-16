إرساء العلاقات المصرفية مع إسرائيل

أبوظبي، دبي (الاتحاد، وام)

وقع بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي، مذكرتي تفاهم منفصلتين مع بنك «لئومي» الإسرائيلي، بهدف إرساء العلاقات المصرفية، بين البنوك الثلاثة، في خطوة من شأنها تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين الإمارات وإسرائيل، تحقيقاً لأهداف «معاهدة السلام».

وسيتمكن المصرفيون من التعاون لتقديم خدمات لمؤسسات في دولة الإمارات وإسرائيل مثل خدمات إجراء المعاملات المالية الدولية، وإدارة النقد، والخدمات المالية التجارية.

وهذه ثانية اتفاقية يوقعها «بنك الإمارات دبي الوطني» مع بنك إسرائيلي، في أعقاب بدء العلاقات المالية والاقتصادية بين دولة الإمارات وإسرائيل، التي يستحوذ بنك لئومي حالياً على حصة تقدر بنحو 30 في المئة تقريباً من نظامها المصرفي.

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «مع توقيع هذه الاتفاقية مع بنك بحجم وثقل لئومي، نتطلع لاستكشاف آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك».

خلال توقيع مذكرة التفاهم (وام)

ومن جانبه، قال الدكتور سامر حاج يحيى، رئيس مجلس إدارة «بنك لئومي»: «نهنئ الحكومة الإسرائيلية على إنجازها المتميز بتوطيد علاقاتنا مع دولة الإمارات، والذي جاء في توقيت مثالي للبدء بالخطوات العملية، وفتح القنوات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق إمكانات التعاون الكبيرة بين البلدين».

وأضاف: «يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع بنك الإمارات دبي الوطني، والتي من شأنها إرساء الأسس التي سيقوم عليها التعاون المستقبلي واسع النطاق بين قطاعات الأعمال في البلدين».

إلى ذلك، أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، أمس، عن توقيع مذكرة تفاهم مع بنك لئومي الإسرائيلي، وذلك في إطار بحث سبل التعاون بين المصرفين في دولة الإمارات وإسرائيل ودول أخرى.

وقال المصرف في بيان أمس: «ستتيح المذكرة فرصاً جديدة للعملاء وستدعم احتياجاتهم المصرفية، سواء من الأفراد الذين يسافرون إلى إسرائيل أو الشركات التي تتطلع إلى الاستفادة من الوصول إلى أسواق جديدة».

ووقع الاتفاقية خميس بوهارون، نائب رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، وحنان فرايدمن، الرئيس التنفيذي لبنك لئومي.

وقال خميس بوهارون، نائب رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي: «فخورون بتوقيع مذكرة التفاهم مع بنك لئومي»، مضيفاً: «هذه الشراكة التاريخية ستدعم عملاء الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في احتياجاتهم المصرفية عند السفر أو فتح الأعمال التجارية في إسرائيل».

من جانبه قال حنان فرايدمن، الرئيس التنفيذي لبنك لئومي: «يسعدنا التعاون مع شريك موثوق مثل مصرف أبوظبي الإسلامي، أحد المصارف الإسلامية الرائدة في المنطقة».