رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس المكسيك وحاكم عام بابوا غينيا الجديدة ورئيس وزراء اليابان

ابوظبي (وام)‏

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى فخامة أندريس مانويل لوبيز أبرادور رئيس الولايات المتحدة المكسيكية وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أبرادور.

كما بعث صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تهنئة إلى فخامة السير بوب دادي الحاكم العام لبابوا غينيا الجديدة وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة السير بوب دادي.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي جيمس مارابي رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة.

إلى ذلك، بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى معالي يوشيهيدي سوغا، وذلك بمناسبة انتخابه رئيساً لوزراء اليابان.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي يوشيهيدي سوغا رئيس وزراء اليابان.