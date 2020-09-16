«مهرجان الظفرة».. محطة سنوية لعشاق الإبل

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الظفرة، تقرير نتائج منافسات مهرجان الظفرة الثالث عشر 2019، تضمن نتائج منافسات مسابقة مزاينة الإبل لفئتي المحليات والمجاهيم، إضافة إلى مسابقات المهرجان الأخرى، التي أقيمت فعالياته تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، خلال الفترة من 9-25 ديسمبر 2019.

وجاء الإصدار الخاص في نسختين، حيث تم رصد وتوثيق كافة أشواط منافسات مسابقة الإبل المحليات في نسخة خاصة، فيما تضمنت النسخة الثانية رصد وتوثيق كافة أشواط منافسات مسابقة الإبل لفئة المجاهيم.

واشتمل الإصدار على إحصائيات خاصة بدورة 2019، تضمنت عدد المشاركين حسب الجنسية وعدد المطايا من كل دولة، حيث بلغ عدد المشاركين في المنافسات 1041 مشاركاً من الإمارات، السعودية، عُمان، الكويت، البحرين، واليمن، بينما بلغ عدد المطايا التي تم ترصيصها بشريحة الظفرة (3617) مطية، ووصل عدد المطايا التي شاركت في المسابقات إلى (3074) مطية من فئتي الأصايل والمجاهيم من كافة الأعمار.

كما تضمن الإصدار (انفوغراف) بعدد المطايا المشاركة من المحليات والمجاهيم حسب السن، حيث بلغ عدد المطايا من المحليات (1451) تصدرتها الحول بعدد (520) مطية، ووصل عدد المطايا من فئة المجاهيم إلى (1623) مطية، تصدرتها المفاريد بعدد (390) مطية.

وكانت دورة 2019، شهدت نقلة نوعية وزيادة في عدد المشاركات والجوائز، بفضل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهات سموه برفع قيمة جوائز مسابقة مزاينة الإبل بزيادة 20 مليون درهم، لتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز نحـو 60 مليـون درهـم إماراتي، منها 52 مليون درهم لجوائز مزاينة الإبل.

وشكّلت مسابقة مزاينة الإبل للمحليات والمجاهيم، الحدث الأبرز في المهرجان حيث شهدت كافة أشواط المزاينة مشاركة واسعة، ومنافسة قوية بين كبار ملاك الإبل من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، على مدار (77) شوطاً خصصت لها (655) جائزة.

واشتملت نسختا الإصدار على توثيق كافة أشواط المزاينة لفئتي المحليات والمجاهيم، حيث اشتمل الإصدار على توثيق صور المطايا الفائزة بالمراكز العشرة الأولى في كافة أشواط المزاينة لإبل أبناء القبائل، والمراكز الخمسة الأولى لإبل أصحاب السمو الشيوخ، إضافة إلى أشواط الجمل والبيرق، مع توثيق اسم المالك وجنسيته وإنجازات المطية التي حققتها في ميادين المزاينات.

قاعدة بيانات

قال عبدالله بطي القبيسي، مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي: إن هذا الإصدار يأتي ضمن توجهات اللجنة العليا لمهرجان الظفرة وفي اطار حرص لجنة إدارة المهرجانات على حفظ الموروث العريق من الإبل، ودعم ملاك الإبل وتشجيعهم على إنتاج واقتناء أنقى سلالات الإبل، وإبراز دورهم الكبير في حفظ هذا الموروث، وذلك من خلال توثيق مشاركاتهم وإنجازاتهم في مهرجان الظفرة، الذي يعد أعرق وأكبر مهرجانات الإبل على مستوى المنطقة.

وأكد القبيسي، أن الثروة الوطنية من الإبل تعد جزءاً من تراثنا العريق وعنصراً هاماً في حياة أبناء القبائل منذ القدم وإلى يومنا الحاضر رغم تبدل أدوارها بين الماضي والحاضر، وإن ما تحظى به من اهتمام رسمي وشعبي، يؤكد على مكانتها وقيمتها التراثية والاقتصادية عند أبناء الإمارات ومنطقة الخليج. وأشار إلى أن الهدف الأهم من هذا الإصدار، هو تأسيس قاعدة بيانات خاصة بالإبل، وإيجاد مرجع موثوق للإبل المشاركة في ميادين المزاينة، ما يساهم في حفظ السلالات ويساعد الملاك على تتبع مسيرة المطية ومعرفة إنجازاتها، ويساهم في تحفيزهم على تطوير إنتاجهم ومقتنياتهم وتعزيز مشاركاتهم في المواسم القادمة، حيث يستطيع ملاك الإبل وعشاق المزاينات والمسابقات التراثية والمهتمين بهذا المجال الاطلاع على النسخة الإلكترونية من «تقرير النتائج لمنافسات مهرجان الظفرة 2019 بدورته الثالثة عشرة» عبر الموقع الإلكتروني للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها.