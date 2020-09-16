البواردي يلتقي السفير الفرنسي

أبوظبي (وام )‏

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، أمس، بمقر الوزارة في أبوظبي، لودوفيك بوي سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، بمناسبة انتهاء فترة عمله في الإمارات.

وشكر معالي الوزير خلال اللقاء السفير الفرنسي، على جهوده التي بذلها خلال فترة عمله لتطوير وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية.. وأكد معاليه على أهمية العلاقات الإماراتية الفرنسية، وبشكل خاص في مجالات التعاون الدفاعي والعسكري، وناقش الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وفي ختام اللقاء، أعرب معالي الوزير عن تمنياته للسفير للفرنسي بالتوفيق في عمله الجديد.