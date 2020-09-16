ديوان حاكم أم القيوين ينعى «علي بن حميد بن أحمد المعلا»

أم القيوين (وام )‏

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المغفور له الشيخ علي بن حميد بن أحمد المعلا، الذي وافته المنية أمس، إثر حادث أليم. وفيما يلي نص البيان: «بسم الله الرحمن الرحيم.. يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فأدخلي في عبادي وادخلي جنتي... صدق الله العظيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المغفور له الشيخ علي بن حميد بن أحمد المعلا، الذي وافته المنية أمس، إثر حادث أليم.

ويتقدم ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بأحر التعازي والمواساة إلى معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، وإلى أسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم غفرانه ويسكنه فسيح جناته.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

ونظراً للوضع الراهن، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية، سيتلقى معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، التعازي عبر الهاتف أو الرسائل النصية، لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من أمس.