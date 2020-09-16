بدء استقبال المراجعين في مركز الأسنان بمستشفى مدينة زايد

إيهاب الرفاعي ( منطقة الظفرة )

بدأ مركز الأسنان المتخصص في مستشفى مدينة زايد التابع لإدارة مستشفيات الظفرة، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، في استقبال المراجعين، وتقديم الخدمات العلاجية والطبية الخاصة بعيادات الأسنان على مدى 12 ساعة متواصلة من الساعة 8 صباحاً وحتى 8 مساء، خلال الأيام من الأحد وحتى الخميس، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية كبيرة، تضمن أمن وسلامة المراجعين والطاقم الطبي والعاملين في المركز.

ويعد المركزالتابع لمستشفى مدينة زايد مركزاً تخصصياً وتحويلياً، حيث يحتوي على أربع عشرة عيادة، تغطي تخصصات طب الأسنان كافة، مثل: زراعة الأسنان - التركيبات والجسور الثابتة والمتحركة - تقويم الأسنان وأجهزة المعالجة التقويمية الأخرى - جراحة الوجه والفكين - المعالجة اللبّية - معالجة الأطفال وأصحاب الهمم تحت التخدير العام، واستخدام الغاز الضاحك «غاز النيتروس» في المعالجة، ويستقبل الحالات المحولة من المستشفيات والعيادات الأخرى.

وأوضح حمد المنصوري، المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة، أن خطط تطوير الخدمات الطبية والعلاجية لسكان المنطقة مستمرة ومتواصلة، بهدف تجويد الخدمات المقدمة للمراجعين ومتلقي الخدمة في جميع المنشآت الطبية، بما يتوافق مع استراتيجية شركة «صحة»، لتقديم أفضل مستوى متميز من الخدمات الطبية للسكان، ويتضمن المخطط المستقبلي الجديد توفير كافة الخدمات، والتسهيل على المرضى عملية الانتقال، وتأمين الراحة في العلاج.