%83 من العينة «ملتزمون يا وطن»

الشارقة (الاتحاد)

كشفت دراسة لدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، حول تأثير فيروس كورونا على نمط الحياة والمجتمع في الإمارة، أن 83% من المبحوثين أجابوا بالتزامهم التام بحملة «ملتزمون يا وطن»، 93.5% استثمروا أوقات الحجر المنزلي بنجاح و 48.8% من العينة، رأت أنها حققت استثماراً كبيراً للغاية لهم ولأبنائهم، خلال وقت الفراغ الناتج في فترة الحجر المنزلي.

وأشار 44.7% إلى تحقيقهم لاستثمار جيد بدرجة نسبية، واعتبر 6.5% أن فترة الحجر لم تساعدهم على استثمار وقت الفراغ.

وقد جاء البحث عبر استبانة إلكترونية، تم توزيعها على 3532 مبحوثاً من المواطنين والمقيمين في مدن ومناطق الإمارة.