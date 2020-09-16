26 ألف طلب دعم تلقتها «الاتحادية للموارد البشرية»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أنها استقبلت منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يوليو الماضي، قرابة 26 ألف طلب دعم فني ومكالمة، عبر نظام إسعاد المتعاملين ومركز الاتصال الموحد المرتبط به، مشيرة إلى أن النظام هو بمثابة منصة تفاعلية لتقديم جميع خدمات الهيئة إلكترونياً.

وأكد إبراهيم فكري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في «الهيئة»، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن الهيئة أطلقت نظام إسعاد المتعاملين، بغية توفير كافة الخدمات التي تقدمها للوزارات والجهات الاتحادية، ومؤسسات القطاع الخاص، وجمهور المتعاملين، بجودة عالية، تحت مظلة واحدة.

وأشار إلى أن الهيئة تلقت منذ بداية العام الجاري أكثر من 15800 مكالمة عبر مركز الاتصال الموحد، وأكثر من 10000 طلب دعم عبر النظام الإلكتروني لإسعاد المتعاملين، 6600 منها متعلقة بالدعم الفني لأنظمة الموارد البشرية الإلكترونية المنضوية تحت مظلة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، و1230 استفساراً حول قوانين وسياسات وتشريعات الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية.

وأفاد فكري، أن طلبات الدعم تضمنت أيضاً، 350 طلباً متعلقة بمبادرات التوعية والتدريب في الهيئة، و325 طلب دعم لنظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية، لافتاً إلى أنه تمت معالجة وإغلاق أكثر من 97% من الطلبات الواردة، حيث بلغت مستويات السعادة عن المعاملات المقدمة، وآليات التعامل معها من قبل الهيئة، أكثر من 92%.

وأوضح أن نظام إسعاد المتعاملين، الذي أطلق في أغسطس من العام الماضي، يعد منصة إلكترونية تفاعلية مع المتعاملين، وتضم كافة الخدمات التي تقدمها لهم، ويتكامل مع أنظمة الهيئة الأخرى، مثل نظام «بياناتي»، ونظام مركز الاتصال الموحد، ويمكن للمتعامل من خلالها طلب الخدمة وتتبع الطلب، واستلام الخدمة، وتقييم مستوى السعادة، كما يوفر النظام نتائج ومؤشرات آنية حول سير عمليات تقديم الخدمات.

وذكر فكري، أن النظام يتيح 16 خدمة رئيسية، تخدم كافة الوزارات والجهات الاتحادية بشكل أساسي، بالإضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص والجمهور، ويعد بوابة إلكترونية متكاملة تقدم من خلالها الهيئة الدعم اللازم للوزارات والجهات الاتحادية، فيما يتعلق بتشغيل وصيانة كافة أنظمة الموارد البشرية الإلكترونية المنضوية تحت مظلة نظام «بياناتي».

وأوضح أنه من بين هذه الأنظمة التي يقدم لها الدعم، نظام الخدمة الذاتية للموارد البشرية، ونظاما إدارة الأداء والتدريب والتطوير الإلكترونيان الخاصان بموظفي الحكومة الاتحادية، ونظام التوظيف الإلكتروني، ونظاما إجراءات الموارد البشرية والتقارير الذكية، ونظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية، ونظاما الحضور والانصراف وتخطيط القوى العاملة في الحكومة الاتحادية، ونظام الموافقات الإلكترونية.

وأشار إلى أن نظام إسعاد المتعاملين يوفر العديد من الخدمات التفاعلية للوزارات والجهات الاتحادية والجمهور، ومن أهمها: الخدمات التي يتيحها التطبيق الذكي للهيئة، وخدمة الاستفسار عن سياسات وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وطلب التدريب على تشريعات ونظم الموارد البشرية، وخدمة مراجعة واعتماد الهياكل التنظيمية في الجهات الاتحادية.

وقال فكري: «كما يوفر النظام خدمات طلب الدعم لجائزة الإمارات للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وطلب الدعم لممكنات الموارد البشرية، ويتيح لشركات القطاع الخاص خدمة تقديم طلب انضمام لبرنامج الخصومات الخاص بموظفي الحكومة «امتيازات»، وطلب خطاب لمن يهمه الأمر لغير العاملين في الحكومة الاتحادية».