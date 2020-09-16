«زايد العليا» تنجز طباعة وتوزيع المناهج الدراسية

أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ممثلة في إدارة مكتب رعاية المكفوفين طباعة وتعقيم ومن ثم توزيع المناهج الدراسية بطريقة برايل لعدد 50 طالباً مستفيداً من ذوي التحديات البصرية الملتحقين بمراحل التعليم المختلفة للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021، على مستوى الدولة، ومراكز الرعاية والتأهيل.

وأكدت ناعمة عبد الرحمن المنصوري مديرة الإدارة، حرص المؤسسة على إنجاز مهمة طباعة الكتب والمناهج الدراسية، والقيام بتعقيمها تنفيذاً للتعليمات وحسب الإجراءات الوقائية التي أقرتها الجهات الصحية حرصاً على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب المكفوفين في هذه الظروف الراهنة، وجرى تسليمها مع انطلاقة الفصل الدراسي الأول دون أي تأخير بهدف تحقيق رضا الطلاب من ذوي التحديات البصرية المستفيدين، مع التأكد من استلامها بطريقة صحية وآمنة من خلال الإرشادات الموضحة، ومتابعة التنسيق المستمر مع المتعاملين حول تأكيد استلام كتب برايل، مشيرة إلى أنه تم تسليم جميع المناهج الدراسية التي جرى طباعتها بطريقة برايل والتي تم استلامها من إدارة المناهج بوزارة التربية والتعليم.

وأوضحت أنه تم طباعة 600 نسخة ورقية من المناهج الدراسية، و500 نسخة إلكترونية يمكن من خلالها للطلاب المكفوفين تصفح المنهج الدراسي على أجهزة الحاسوب والبرامج الخاصة بهم على نظام برايل، لمختلف المراحل التعليمية سواء التعليم العام.

كما أشارت إلى أنه تماشياً مع هذه الظروف الراهنة ومواكبة للتطورات المعرفية والتقنية للمكفوفين، قامت إدارة مكتب رعاية المكفوفين باستكمال تقديم البرامج التدريبية للمكفوفين عن بعد بهدف دعم فئة المكفوفين أكاديمياً لمواصلة تعليمهم.

وذكرت المنصوري أن إدارة مكتب رعاية المكفوفين بالمؤسسة تعد الجهة المتفردة والأولى بالدولة التي تقدم خدمات الطباعة بطريقة برايل للمكفوفين من خلال المطبعة الوحيدة على مستوى الدولة الموجودة بها، وتحرص على زيادة مستوى رضا المتعاملين عن جودة الطباعة والتغليف وإجراءات تسليم الكتب والمناهج الدراسية قبل بداية الفصل الدراسي من خلال طباعتها وتغليفها على أحدث الطابعات العالمية والتي تعتبر الأولى من نوعها في الوطن العربي والتي وفرتها إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لتحقيق هدف ضمان تقديم خدمتها بمعايير ذات جودة عالمية.