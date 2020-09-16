إيطاليا تبحث تعزيز التعاون في مجال الابتكار مع الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت سفارة إيطاليا لدى الدولة مبادرة جديدة بعنوان «إنفو إيطاليا الإمارات»، والتي تركز على بحث الفرص لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الابتكار بين البلدين، ابتداءً من 30 سبتمبر الجاري.

تتناول المبادرة التي يتم تنظيمها بالشراكة مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، سلسلة ندوات لبحث قطاعات الأمن السيبراني، الفضاء، المدن الذكية والتنقل المستدام، علوم الحياة، تقنيات الغذاء، والطاقة المتجددة والمياه والاقتصاد الدائري. وتضم المبادرة مجموعتين من الفعاليات: ندوات عبر الإنترنت (حلقة نقاش خاصة لكل قطاع)، من المقرر عقدها بين شهري سبتمبر وديسمبر 2020، بحضور متحدثين رسميين من القطاع الأكاديمي وقطاع الأعمال من كلا البلدين.

وقال نيكولا لينر، سفير إيطاليا لدى الدولة ا: «تعود العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين إيطاليا والإمارات إلى عقود ماضية، ونحن نفخر بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ونسعى إلى تقديم أفضل التقنيات والخبرات الإيطالية في سبيل تعزيز هذه الشراكة.