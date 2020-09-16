«الموجه المهني» يكشف شخصيتك في 7 دقائق

أبوظبي (الاتحاد)

تحت شعار «إعرف مهنتك المناسبة لشخصيتك في سبع دقائق» أطلق مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، النظام الإكتروني الجديد «الموجه المهني» وذلك على منصة الخدمات الحكومية «تم» الذي يمكن من خلاله إرشاد الشباب والطلبة تحديداً نحو التخصصات الدراسية الصناعية والتكنولوجية والمهنية المطلوبة في سوق العمل، بما يضمن لهم الوظائف والأعمال التي يمكنهم إنجازها على الوجه الأكمل والعمل على تطويرها مستقبلاً.

وقال مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، أن نظام «الموجه المهني» هو مبادرة جديدة يطلقها «أبوظبي التقني» لأول مرة، لتمكين الشباب والمواطنين، من تحديد مساراتهم المهنيه المستقبلية، التي تتوافق مع قدراتهم وميولهم، حيث يبدأ البرنامج باستبيان مدته سبع دقائق، ويتضمن 42 سؤالا، تغطي كافة الجوانب الشخصية للطالب، بما يعكس استعداده النفسي، والمهني، والعقلي، وغيرها من الجوانب الشخصية، التي يمكن من خلالها، ترشيح وبدقة، أفضل المسارات الدراسية والمهنية التي يمكن للطالب الإبداع فيها بجدارة وتمكن. وأوضح الشامسي أن برنامج «الموجه المهني» يأتي كنظام جديد مطور من قبل «أبوظبي التقني» لنظرية هولاند التي تصنف أنماط الناس إلى 6 فئات، وبيئات العمل إلى 6 اصناف، ومن ثم يتم من خلاله ربط أنماط الشخصية مع أنماط البيئة المهنية التي تتوافق معها، حيث تتمثل السمات الشخصية في الواقعي، والمستكشف، والفنان، والاجتماعي، والتقليدي، والمبادر، أما الأنماط المهنية فهي الصناعية، والبحثية، والفنية، والخدمية، والمهن المكتبية، والاستشارية، وهو الأمر الذي يحقق الاستقرار المهني والنفسي لدى العاملين والمتخصصين ويمكنهم من التحصيل والانجاز في مختلف المجالات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل.