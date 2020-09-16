تطوير دور جامعة الإمارات لقيادة المستقبل

العي ن(الاتحاد)

أكد معالي سعيد أحمد غباش -الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أن التعليم في جامعة الإمارات لا يقتصر على تعليم الطلبة لأدوارهم المستقبلية فحسب، بل إثراء قدراتهم كمتعلمين، وتطوير آفاقهم وتمكينهم من وضع رؤى وتوقعات جديدة لحياتهم، وأضاف: «في هذا العام الجامعي، ينصب تركيزنا في جامعة الإمارات على ضمان الحفاظ على الدور القيادي لجامعتنا، والعمل على تطويره لقيادة المستقبل، وأن نخلق ونرسم حدوداً جديدة لما هو معروف، وما هو متوقع، وما هو مطلوب في المستقبل».

كما أكد على أهمية مشاركة الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة في تحقيق أهداف جامعة الإمارات ورؤيتها الاستراتيجية في صناعة المستقبل.

جاء ذلك خلال اللقاء السنوي لأسرة الجامعة للعام الجامعي 2020/‏‏2021، الذي عقد صباح أمس (عن بعد) بحضور إدارة الجامعة، وعمداء الكليات.