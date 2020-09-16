اليابان: معاهدة السلام تطور إيجابي لتحقيق الاستقرار

أبوظبي (الاتحاد)

أكد أكيهيكو ناكاجيما السفير الياباني لدى الدولة، أن توقيع معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل، وما نتج عنها من تجميد ضم أراض فلسطينية يعد تطوراً إيجابياً، معرباً عن ترحيب بلاده بهذه الخطوة، التي تسهم في تخفيف حدة التوترات وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأعرب السفير ناكاجيما في تصريح لـ«الاتحاد» بمناسبة توقيع معاهدة السلام، أمس الأول، عن ترحيب بلاده بهذه الخطوة نحو تخفيف التوترات وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مضيفاً: «تقدر اليابان جهود الوساطة الأميركية». وأوضح السفير ناكاجيما قائلاً: «تعتقد اليابان أن قضية السلام في الشرق الأوسط ينبغي حلها فقط من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية، وليس عن طريق العنف أو أي إجراءات أحادية الجانب»، مؤكداً أن اليابان تواصل دعم «حل الدولتين» حيث تعيش كل من إسرائيل وفلسطين، كدولة مستقلة، مستقبلاً جنباً إلى جنب في سلام وأمن.