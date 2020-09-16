مراسل دبلوماسي بتلفزيون «كان»: المعاهدة تعزز التسامح في المنطقة

طه حسيب (الاتحاد)

أكد أميخاي ستاين، المراسل الدبلوماسي في تلفزيون «كان»، التابع لهيئة البث الإسرائيلية، أهمية معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، في تحقيق التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، مثل الصحة وتطوير لقاح كورونا والزراعة وأمن المعلومات والطاقة والاقتصاد والسياحة.

وأشار«ستاين»، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إلى أهمية التعاون بين البلدين في مكافحة فيروس «كوفيد 19»، فهذه معركة عالمية، وستمكننا الجهود البحثية المشتركة من التغلب عليه. وحسب «ستاين»، الأمر لا يقتصر على «كوفيد 19» فقط، فبمقدور الدولتين التعاون في مجالات مختلفة، بما في ذلك مصادر الطاقة البديلة مثل الشمس والرياح، وتطوير الزراعة، وزيادة الاستثمارات من أجل رفاهية الناس. وذكر أن المسؤولين الإسرائيليين يرون أن نتائج المعاهدة ستحقق عائدات سنوية بمليارات الدولارات لكلا البلدين.

وتعزز المعاهدة ثقافة التعايش والتواصل الإنساني الإيجابي، من أجل تعزيز التسامح وإرساء واقع أفضل لشعوب المنطقة، وفي إطار ذلك، يرى «ستاين» أن معاهدة السلام بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل ذات قيمة كبيرة، تتمثل في كونها تتضمن علاقات بين الشعبين، وليس القادة فقط.

ونوّه ستاين إلى أن الشركات تريد الاستثمار، والناس يرغبون في الزيارة، وأعتقد أن المثال الذي يمكن أن تجلبه هذه العلاقة هو استعادة التسامح إلى المنطقة. وأشاد «ستاين» بموقف الإمارات من الجالية اليهودية والاهتمام بجميع احتياجاتها، حتى تقديم الطعام المتوافق مع الشريعة اليهودية «كوشير» في الفنادق، حسب ما تم الإعلان عنه مؤخراً، مراعاة لهذه الجالية.

وحول أهمية المعاهدة، كبداية لمرحلة جديدة في المنطقة، والتطلع إلى مستقبل يسوده الاستقرار والتنمية، لفت «ستاين» الانتباه إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد في الأسابيع الأخيرة أن اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل يقوم على أساس السلام من أجل السلام، وأعتقد أنه الأساس لجميع الاتفاقات.

ولدى «ستاين» قناعة بأن السلام ليس مجرد وثيقة موقعة، بل الدخول في علاقات حقيقية، مضيفاً: «صحيح أن هناك آراء مختلفة حول عدة قضايا، خاصة القضية الفلسطينية، ولكن، كما هي الحال مع الأصدقاء، يمكن أن تكون هناك اختلافات. وأعتقد أنه عندما يرى الناس هذه العلاقات، سيرون أن هناك إمكانات وفرصاً من أجل تحقيق السلام، وهذا سيعزز الازدهار».