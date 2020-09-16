اليمن.. عطاء الإمارات بلا حدود

القاهرة (الاتحاد)

لعبت الإمارات دوراً كبيراً، خلال السنوات الخمس الماضية، في إنقاذ اليمن من براثن ميليشيا «الحوثي» الإرهابية، وهو ما ثمنّه خبراء ومحللون، واصفين الدعم المادي والإنساني الذي قدمته الإمارات إلى اليمن بالضخم والاستثنائي.

وقال حمدي بخيت، الخبير الاستراتيجي المصري: «إن الدور الإماراتي في التحالف العربي لدعم الشرعية يكشف عن عطاء بلا حدود، حيث ساهمت في تحرير المحافظات اليمنية ومواجهة الإرهاب هناك، وتوفير الأمن بتلك المحافظات، ولم يقتصر الأمر على ذلك، وإنما امتد إلى إعادة الإعمار والإغاثة والدعم الإنساني اللامحدود».

وأضاف بخيت لـ«الاتحاد»: «تجلى الدعم الإماراتي في المحافظات المحررة، وخصوصاً عدن بعد تحريرها من الميليشيات الإرهابية، سواء في المساعدات الإنسانية، أو إعادة مطار عدن الدولي إلى حالته الطبيعية، من أجل استقبال النازحين العائدين إلى بيوتهم».

وأكد أن الإمارات، بعد المساهمة في القضاء على الميليشيات «الحوثية» والتنظيمات الإرهابية في معظم المحافظات اليمنية، سمحت باستقبال سفن وطائرات الإغاثة، وأشرفت على توزيعها في المحافظات المحررة من أيدي الإرهابيين، وبذلت جهوداً مضنية من أجل عودة الحياة لطبيعتها.

وبلغ إجمالي المساعدات الإماراتية لليمن، لدعم خطة الأمم المتحدة نحو 100 مليون دولار، تم استغلالها في النهوض بعدة قطاعات حيوية في اليمن مثل قطاع النقل وقطاع الطاقة، إلى جانب المساهمات الموجهة إلى القطاعات الحكومية والمجتمع المدني والصحة.

وبحسب الباحث اليمني، وضاح عبد القادر، فإنه إلى جانب مساهمة الإمارات في إرساء الاستقرار والتنمية في اليمن، فإنها اهتمت بالشباب والمراهقين حتى لا ينزلقوا إلى أفكار «داعش» الإرهابية، والتي تحاول اجتذاب تلك الفئة، ليكونوا مصدر قوتها في المستقبل.

وقال عبدالقادر لـ«الاتحاد»: «إن الإمارات لم تتوقف عند تقديم الدعم منذ انضمامها للتحالف العربي في عام 2015، وعلى مدار السنوات الخمس اهتمت بالقطاعات الإنسانية، وهو ما ظهر في المساعدات المقدمة إلى المناطق النائية».

وأفصحت التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة، عن حجم المساعدات الإنسانية التي قدمتها الإمارات، حيث جاءت في المركز الأول في العالم لمساعدتها نحو 11 مليون شخص، ومثابرتها على توصيل المساعدات للمتضررين رغم النزاعات الداخلية.

وأكد النقيب محمد النقيب، الناطق باسم المنطقة العسكرية الرابعة، أن الجهود الإماراتية نجحت في القضاء على الإرهاب في معظم أنحاء اليمن، وكانت لها مساهمة كبيرة في الحفاظ على أبناء الشعب اليمني، من الوقوع في شباك الإرهابيين الذين استهدفوا السيطرة على عدة مدن يمنية. وأوضح لـ«الاتحاد»، أن الفوضى التي سيطرت على اليمن خلال السنوات الماضية، تسببت في أوضاع إنسانية مأساوية، وكانت تحتاج إلى دعم كبير وتكاتف من أجل اجتيازها، وهنا ظهر الدور الإماراتي في تقديم يد العون والمساعدة لليمنيين.

ووصف النقيب المساعدات الإنسانية، التي قدمتها الإمارات إلى اليمن بالضخمة، مشيداً بالجهود الإماراتية المبذولة لإنقاذ الشباب اليمني من الأوضاع الإنسانية القاسية التي مروا بها.

وأشار الناطق باسم المنطقة العسكرية الرابعة، إلى أن الإمارات لم تكتف بردع الإرهابيين وإخراجهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها، وإنما حرصت على دعم الجيش اليمني، وكذلك إعادة بناء أقسام الشرطة وتأهيل القيادات والكوادر منها، ليقودوا معركتهم الخاصة بعد خروج قوات التحالف العربي من اليمن، مؤكداً أن القوات المحلية المدربة مع الإمكانات التي وفرتها الإمارات هي السبيل الأفضل لمواجهة الإرهاب على الأراضي اليمنية.