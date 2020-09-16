لجنة «الصداقة الإماراتية - الكولومبية» تبحث تعزيز العلاقات البرلمانية

أبوظبي (وام)

بحث الدكتور طارق حميد الطاير، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية - الكولومبية في المجلس الوطني الاتحادي، وجيرمان بلانكو ألفاريز، رئيس مجلس النواب الكولومبي، سبل تعزيز علاقات التعاون في المجالات السياسية والبرلمانية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

وأكد الجانبان أهمية لجان الصداقة، بهدف تفعيل علاقات التعاون في شتى المجالات، ودعم مختلف المؤسسات في البلدين، بما يجسد حرص وتطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين، ومما يعزز التنسيق بين المؤسسات البرلمانية خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية.

ورحب طارق حميد الطاير بمعالي رئيس مجلس النواب الكولومبي، وبمجموعة أعضاء لجنة الصداقة الكولومبية وعددهم 22 عضواً.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الافتراضي الأول، والذي نظمه مجلس النواب بجمهورية كولومبيا، بمشاركة أعضاء لجنة الصداقة الإماراتية الكولومبية وهم: عائشة محمد الملا نائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الكولومبية، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، ومريم ماجد بن ثنيه، وشذى سعيد النقبي، وكفاح محمد الزعابي، أعضاء لجنة الصداقة في المجلس الوطني الاتحادي.

كما شارك في الاجتماع سالم راشد العويس سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وحمد سالمين السويدي الخبير البرلماني في الأمانة العامة للمجلس.